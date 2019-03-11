Популярна співачка з РФ потрапила в реанімацію: нові подробиці

Популярна російська співачка Юлія Началова потрапила в реанімацію. Артистку екстрено госпіталізували, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки. Telegram-канал "112" зазначив, що Юлія перебуває у важкому стані.

PR-менеджер співачки Ганна Ісаєва спростувала інформацію про госпіталізацію артистки в московську клініку, вказавши, що вона нині в Італії.

ТВ Центр

"Юлія Началова госпіталізована в реанімацію однієї зі столичних клінік. Її стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. У співачки різко піднявся рівень цукру в крові, крім цього, у Юлії загострилася подагра, зараз лікарі роблять все можливе, щоб допомогти співачці", — йдеться в повідомленні "112".

Началова раніше зізналася, що сама винна в тому, що запустила хворобу.

"Вперше я зіткнулася з цим років вісім тому. Загалом я сама винна, що дотягла до такого періоду, що вже стало неможливо терпіти. У мене мігруюча подагра: вона де захотіла, там і з'явилася", — заявила співачка.

Началова довгий час приховувала свою хворобу, але влітку 2017 року з'явилися знімки, на яких було видно руки співачки, вкриті шишками.

Артистка зазначила, що тривалий час лікувалася за кордоном і зараз відчуває себе цілком терпимо і вже може контролювати свій стан. Періодично вона змушена сідати на сувору дієту.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменитий російський комік і пародист Олександр Пєсков опинився в реанімації. Артист переніс серйозну операцію на підшлунковій залозі. Його виступи, які були заплановані на березень, перенесли.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!