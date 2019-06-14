Попрощалася з Росією? Стало відомо про рішення дочки Брежнєвої

Дочка популярної співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вступила в гуманітарний коледж Уіттьер в Лос-Анджелесі.
За даними СтарХит, освітній заклад, де 18-річна дівчина зможе глибше вивчити англійську мову, пропонує студентам близько 30 спеціальностей.
Він розташований в тому ж штаті, що й школа для обдарованих дітей, яку закінчила Кіперман цього року. Про це зоряна мама писала на своїй сторінці в Instagram, відвідавши випускний доньки.
Віра Брежнєва і дочка Соня Кіперман
Instagram @ ververa
Дівчина живе в Штатах вже давно, а так як тепер вона вчитиметься в коледжі, в Росію найближчим часом не переїде. Брежнєва повністю довіряє старшій доньці, і коли їй виповнилося 18 років, зірка "зняла з неї відповідальність бути слухняною дитиною".
Віра Кіперман в США
Instagram @ sonyaxkiperman
Instagram @ sonyaxkiperman
Уточнюється, що Соня пробувала свої сили в акторській професії. Вона знімалася в епізодичній ролі молодіжного серіалу "Щоденники вампіра". Також дівчина виходила на подіуми Тижня моди, займалася кінним спортом і акробатикою.
Фотографії повнолітньої Соні Кіперман в купальнику
Соня Кіперман в купальнику
Instagram @ sonyaxkiperman
Кіперман позує в купальнику
Instagram @ sonyaxkiperman
Соня Кіперман на природі
Instagram @ sonyaxkiperman
Кіперман в басейні
Instagram @ sonyaxkiperman
Кіперман спустила сорочку
Instagram @ sonyaxkiperman
Соня Кіперман - вид ззаду
Instagram @ sonyaxkiperman
Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кіперман порадувала шанувальників серією відвертих фотографій, засвітивши свою фігуру.
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