Попрощалася з Росією? Стало відомо про рішення дочки Брежнєвої

Дочка популярної співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вступила в гуманітарний коледж Уіттьер в Лос-Анджелесі.

За даними СтарХит, освітній заклад, де 18-річна дівчина зможе глибше вивчити англійську мову, пропонує студентам близько 30 спеціальностей.

Він розташований в тому ж штаті, що й школа для обдарованих дітей, яку закінчила Кіперман цього року. Про це зоряна мама писала на своїй сторінці в Instagram, відвідавши випускний доньки.

Віра Брежнєва і дочка Соня Кіперман Instagram @ ververa

Дівчина живе в Штатах вже давно, а так як тепер вона вчитиметься в коледжі, в Росію найближчим часом не переїде. Брежнєва повністю довіряє старшій доньці, і коли їй виповнилося 18 років, зірка "зняла з неї відповідальність бути слухняною дитиною".

Віра Кіперман в США Instagram @ sonyaxkiperman

Instagram @ sonyaxkiperman

Уточнюється, що Соня пробувала свої сили в акторській професії. Вона знімалася в епізодичній ролі молодіжного серіалу "Щоденники вампіра". Також дівчина виходила на подіуми Тижня моди, займалася кінним спортом і акробатикою.

Фотографії повнолітньої Соні Кіперман в купальнику

Соня Кіперман в купальнику Instagram @ sonyaxkiperman

Кіперман позує в купальнику Instagram @ sonyaxkiperman

Соня Кіперман на природі Instagram @ sonyaxkiperman

Кіперман в басейні Instagram @ sonyaxkiperman

Кіперман спустила сорочку Instagram @ sonyaxkiperman

Соня Кіперман - вид ззаду Instagram @ sonyaxkiperman

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кіперман порадувала шанувальників серією відвертих фотографій, засвітивши свою фігуру.

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