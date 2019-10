Попелюшка з Росії: історія бездомної співачки в США отримала зіркове продовження

Бездомна іммігрантка з Росії Емілі Замурка, яка стала відомою, виконавши оперну арію в метро США, вперше виступила на сцені.

Крім того, 52-річна жінка може підписати контракт із номінованим на Греммі музичним продюсером Джоелом Даймондом, пише CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відомо, що росіянка виконала арію "O mio babbino caro" з опери "Джанні Скіккі", написану італійським композитором Джакомо Пуччіні, на відкритті кварталу Маленька Італія в передмісті Лос-Анджелеса Сан-Педро. Бездомна отримала гонорар у розмірі 700 доларів.

Цю роботу запропонував їй один із членів міської ради Джо Бускаіно. Ця ж пісня, проспівана в американській підземці, зробила Замурку відомою.

Виступ Емілі, який викликав захват у глядачів, показали практично всі американські телеканали.

"Я навіть не знаю, що відбувається. Це так багато значить для мене, так швидко", – сказала після концерту Замурка.

Відзначимо, 24 роки жінка перебралася в США і більше десяти років прожила в Міссурі, де працювала в будинку для літніх людей та у ресторані. Більш детально про її історію пропонуємо почитати за посиланням.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices ... sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX