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7 березня • оновлено в 12:35
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Пономарьов заспівав хіт Винника "Вовчиця" і викликав ажіотаж в мережі

2.3т
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Український співак Олександр Пономарьов представив своє бачення хіта "Вовчиця" Олега Винника.

Презентація композиції відбулася на YouTube-каналі Пономарьова (дивіться відео в кінці новини).

"Такою я побачив "Вовчицю", – прокоментував Олександр.

Олександр Пономарьов та Олег Винник

Олександр Пономарьов та Олег Винник

Instagram @ponomaryovoleksandr

Пісня була записана в рамках авторського проекту Пономарьова і Винника СО2. Автори проекту переспівують хіти один одного, розкриваючи нові сторони своєї творчої діяльності.

Виконання знаменитої "Вовчиці" Олександром Пономарьовим викликало жваве обговорення в мережі. Багато користувачів розхвалили співака за чуттєвий і незвичний спів хіта.

Пономарьов заспівав хіт Винника "Вовчиця" і викликав ажіотаж в мережі

"Дуже глибинне і серйозне виконання. Воно змушує людей задуматися про сенс життя. Про те, що для людини має бути на першому місці в справах і вчинках", – відзначили в мережі.

Пономарьов заспівав хіт Винника "Вовчиця" і викликав ажіотаж в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого український співак Олександр Пономарьов випустив відвертий кліп на пісню "Щастя неземного".

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Автор
Єва Романова
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