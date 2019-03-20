Помічницю померлої Началової почали труїти в мережі: в чому причина

Прес-секретаря співачки Юлії Началової, яка днями померла в Москві, Анну Ісаєву почали труїти в мережі. Так, шанувальники артистки звинувачують її у брехні і в тому, що вона приховувала інформацію про стан здоров'я своєї начальниці.

За словами концертного директора Началової Костянтина Сергєєва, прес-секретар діяла виключно за інструкцією артистки, пише "МК".

instagram.com/julianachalov

"Це воля Юлії була викласти фото, що вона знаходиться в Римі", – сказав Сергєєв.

За його словами, зараз Ісаєва змушена протистояти величезному потоку критики від користувачів мережі, які звинувачують її у брехні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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