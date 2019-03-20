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Помічницю померлої Началової почали труїти в мережі: в чому причина

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Прес-секретаря співачки Юлії Началової, яка днями померла в Москві, Анну Ісаєву почали труїти в мережі. Так, шанувальники артистки звинувачують її у брехні і в тому, що вона приховувала інформацію про стан здоров'я своєї начальниці.

За словами концертного директора Началової Костянтина Сергєєва, прес-секретар діяла виключно за інструкцією артистки, пише "МК".

Помічницю померлої Началової почали труїти в мережі: в чому причина

instagram.com/julianachalov

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"Це воля Юлії була викласти фото, що вона знаходиться в Римі", – сказав Сергєєв.

За його словами, зараз Ісаєва змушена протистояти величезному потоку критики від користувачів мережі, які звинувачують її у брехні.

Як я люблю цей чудовий город !! Рим дня мене - це емоції, смачна 🥘 їжа, мода, архітектура, фонтани, іспанська сходи, Греко кафе, де Н.В. Гоголь писав "Мертві душі" кава ☕️і Джелатто 🍦🍦🍮, солодкий італійську мову, люди, жести, спагетті 🍝 і звичайно ж відчуття свята 🤗) Де ви любите бувати ??? І що для вас це місто або країна ?? 🌈💫🌎 # б # юліяначалова # італія # Рим #fashion #worldwide_moods Окреме Дякую @fulondflow 🙏🙏❤️

Публікація від Юлія Началова (@julianachalova)

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Особа
Юлія Началова
Місце
РосіяМосква
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