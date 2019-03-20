Помічницю померлої Началової почали труїти в мережі: в чому причина

Прес-секретаря співачки Юлії Началової, яка днями померла в Москві, Анну Ісаєву почали труїти в мережі. Так, шанувальники артистки звинувачують її у брехні і в тому, що вона приховувала інформацію про стан здоров'я своєї начальниці.
За словами концертного директора Началової Костянтина Сергєєва, прес-секретар діяла виключно за інструкцією артистки, пише "МК".
instagram.com/julianachalov
"Це воля Юлії була викласти фото, що вона знаходиться в Римі", – сказав Сергєєв.
За його словами, зараз Ісаєва змушена протистояти величезному потоку критики від користувачів мережі, які звинувачують її у брехні.
Як я люблю цей чудовий город !! Рим дня мене - це емоції, смачна 🥘 їжа, мода, архітектура, фонтани, іспанська сходи, Греко кафе, де Н.В. Гоголь писав "Мертві душі" кава ☕️і Джелатто 🍦🍦🍮, солодкий італійську мову, люди, жести, спагетті 🍝 і звичайно ж відчуття свята 🤗) Де ви любите бувати ??? І що для вас це місто або країна ?? 🌈💫🌎 # б # юліяначалова # італія # Рим #fashion #worldwide_moods Окреме Дякую @fulondflow 🙏🙏❤️
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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