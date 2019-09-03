Померла зірка фільму "Іван та Марія"

Російська актриса Зінаїда Славіна померла у віці 79 років. Причина смерті не уточнюється.

Про це повідомляється на сайті "Співдружності акторів Таганки". Дата і місце похорону артистки стануть відомі пізніше.

Зінаїда Славіна

Славіна народилася в Петергофі у 1940 році. Закінчила театральне училище імені Щукіна, виступала в Театрі на Таганці — за свою кар'єру вона відіграла більше 1600 вистав.

Зінаїда Славіна

Артистка знімалася в таких фільмах, як "Дорога до моря", "Іван та Марія", "Подія, яку ніхто не помітив", "Сергій Лазо", "Салют, Маріє!", "Новенька", "Про друзів-товаришів", "Жила людина", "Мартін Іден", "Софія Перовська" і "Щовечора після роботи".

Зінаїда Славіна та Володимир Висоцький

Зінаїда Славіна

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома російська актриса Олександра Назарова померла на 80-му році життя в Москві.

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