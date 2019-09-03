Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 13:44
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Померла зірка фільму "Іван та Марія"

900 Читати матеріал російською

Російська актриса Зінаїда Славіна померла у віці 79 років. Причина смерті не уточнюється.

Про це повідомляється на сайті "Співдружності акторів Таганки". Дата і місце похорону артистки стануть відомі пізніше.

Зінаїда Славіна

Зінаїда Славіна

Новини
"Великий Пірс" у Дніпрі: хто стане таємним гостем цього разу

Славіна народилася в Петергофі у 1940 році. Закінчила театральне училище імені Щукіна, виступала в Театрі на Таганці — за свою кар'єру вона відіграла більше 1600 вистав.

Зінаїда Славіна

Зінаїда Славіна

Артистка знімалася в таких фільмах, як "Дорога до моря", "Іван та Марія", "Подія, яку ніхто не помітив", "Сергій Лазо", "Салют, Маріє!", "Новенька", "Про друзів-товаришів", "Жила людина", "Мартін Іден", "Софія Перовська" і "Щовечора після роботи".

Зінаїда Славіна та Володимир Висоцький

Зінаїда Славіна та Володимир Висоцький

Зінаїда Славіна

Зінаїда Славіна

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома російська актриса Олександра Назарова померла на 80-му році життя в Москві.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...