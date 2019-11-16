Померла легендарна народна артистка України

У суботу, 16 листопада, померла художня керівниця балету Національної опери України, Народна артистка Аніко Рехвіашвілі на 56 році життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла співробітниця компанії "Національні інформаційні системи" Ліліана Фесенко.

"Щойно повідомили з театру – у кращі світи пішла художня керівниця балетної трупи Національної опери Аніко Рехвіашвілі. Серце відмовляється вірити. Вона ж мала стільки планів, працювала над створенням нового балету "Красуня і чудовисько". Як я любила наші розмови про мистецтво, балет, про складність творчих доль. Аніко стільки знала, була неймовірно ерудованою і цікавою у спілкуванні. Не уявляю, як тепер театр оговтається від такої втрати. Бо Аніко підняла рівень українського балету до світового. Вона незамінна", – написала Фесенко.

Аніко Рехвіашвілі померла Фото: mip.gov.ua

У прес-службі театру повідомили, що жінка тяжко хворіла й не виходила на роботу з початку театрального сезону. 12 грудня їй мало виповнитися 56 років.

Аніко Рехвіашвілі очолювала катедру сучасної класичної хореографії Національного університету культури та мистецтв із 1996 року. Все життя вона присвятила балету. Вона була організатором, художньо керівницею та балетмейстером балетного театру "Аніко балет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май, якій було лише 33 роки.

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