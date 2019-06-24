Помер зірка фільму "Овід": названа причина смерті

Російський актор Андрій Харитонов помер 23 червня. Йому було 60 років. За даними ЗМІ, чоловік довгий час боровся з онкологічним захворюванням.

Про це повідомив в Facebook режисер Віталій Манський. Його дружина Ольга Смірягіна зазначила, що похований артист буде в Києві.

facebook.com/olga.smiryagina

Харитонов зіграв більше 30 ролей, серед яких головні ролі у фільмах "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти", "Людина-невидимка", "Таємниця чорних дроздів" , "Вільний вітер".

facebook.com/olga.smiryagina

"Андрія сьогодні не стало. Пішов з життя всіма улюблена, талановита і надзвичайно красива людина. Низький уклін його колегам по театру, друзям, глядачам, які допомогли нам прожити цей страшний рік. Похований Андрій буде в Києві", - написала Смірягіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві у віці 88 років помер радянський режисер Георгій Данелія, який народився в Грузії. Офіційною причиною смерті назвали зупинку серця.

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