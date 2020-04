Відомий індійський актор, який знімався в Голлівуді й Боллівуді, Іррфан Кхан помер. Йому було 53 роки.

Як повідомляє видання News18 з посиланням на представника актора, Кхан помер у лікарні в Мумбаї в середу, 29 квітня.

Причиною смерті Іррфана стала інфекція товстої кишки. Примітно, що в 2018 році акторові діагностували нейроендокринну пухлину.

Про смерть артиста написав і індійський режисер Шооїт Сіркар. На своїй сторінці в Twitter чоловік опублікував пост:

"Мій любий друже Іррфан. Ти бився, і бився, і бився. Я завжди буду пишатися тобою... Ми зустрінемося знову... Співчуття Сутапі й Бабіль. Ти теж боролася, Сутапа, ти зробила все можливе в цій битві" .

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you .. we shall meet again .. condolences to Sutapa and Babil .. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.