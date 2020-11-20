У четвер, 19 листопада, у віці 70 років помер Заслужений артист України Анатолій Мацак.

Як повідомили в Закарпатському академічному музично-драматичному театрі, він був неймовірної душі людина, а також люблячим чоловіком, батьком і дідусем.

"Це дуже велика втрата для нашого театру і Всього культурного Закарпаття. Сумуємо всім серцем і не можемо підібрати слів. Царство небесне і Блаженний покій Вам", – написала пресслужба театру на сторінці в Facebook.

Варто відзначити, що Анатолій Мацак народився 23 травня 1950 року в селі Набережне Глобинського району Полтавської області.

Він закінчив Київську республіканську студію естрадно-циркового мистецтва в 1973 році за спеціальністю "артист естради вокального жанру".

Крім того, артист працював в Запорізькій, Чернігівській та Ставропольській філармоніях. У Закарпатському академічному музично-драматичному театрі працював з 1975 року.

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