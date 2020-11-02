Помер 'веселун' з фільму 'У бій ідуть одні 'старики'' Олександр Немченко

На 66 році життя помер український актор і режисер Олександр Немченко, який став відомий завдяки фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть одні "старики"".

Немченко виконав роль добродушного і веселого барабанщика другої співучої ескадрильї Івана Федоровича. Про смерть актора повідомили на сторінці у Facebook Вінницького академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Садовського.

"Учора увесь день плакала природа, тихо й сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця... Листопад 1953 року подарував Сашкові життя у рідному місті Рівно (де, за заповітом, і буде поховано його прах). Він прожив гідне життя, насичене не лише творчістю, але й щирою любов'ю до усього, чим займався, до усіх, хто його оточував. Заслужений артист України. Актор театру та кіно. Створив театральну студію при Будинку вчителя. Довгі роки займався народною медициною. І завжди з усмішкою... Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і рідним, усім, хто знав, любив і шанував. Вічна пам'ять і Царство небесне тобі, Олександре Дмитровичу, гідному синові своїх батьків і нашої неньки-України...", – написали на сторінці.

Як стало відомо, у Олександра Немченко була важка форма діабету і тому небайдужі люди збирали йому кошти на лікування.

Варто зазначити, що у вінницькому театрі Немченко зіграв 122 ролі. Крім того, він знявся в чотирьох фільмах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30-річного американського актора і зірку телесеріалу "Поверхність" Едді Хассела вбили в штаті Техас.