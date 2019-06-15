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Король екранізацій: визначні творіння італійця Дзеффіреллі

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Італійський режисер Франко Дзеффіреллі, який помер 15 червня в Римі у віці 96 років, був двічі номінований на "Оскар", є лауреатом BAFTA, "Еммі" та інших премій.

Дзеффіреллі (справжнє ім'я – Джанфранко Корсі) починав свою кар'єру в театрі. "Театр дає режисерові знання, широку професійну платформу. Кіно почалося з театру і багато бере з нього", – стверджував він.

У 1957 році Дзефіреллі наважується спробувати себе в кіно. Його дебютом стала комедія "Кемпінг", але в світовій критиці він отримав титул режисера-шекспірознавця. Адже в театрі ставив "Отелло", "Гамлета", "Багато галасу з нічого" і "Ромео і Джульєтту". А в кіно працював над "Приборканням норовливої" та отримав високу оцінку критиків, але сам вирішив, що фільм вийшов театральним.

Стрічка "Ромео і Джульєтта" принесла йому загальну популярність, отримала дві премії "Оскар", три премії "Золотий Глобус", інші цінні нагороди та увійшла в класику світового кінематографу.

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Після Шекспіра режисер звертається до релігійної теми і знімає зворушливий фільм "Брат Сонце, сестра Місяць", присвячений долі Франциска Ассизького, а потім "Ісус з Назарета", що мав успіх в кінопрокаті.

В кінці 70-х і протягом 80-х у Дзеффіреллі вийшло кілька фільмів на сучасні теми: "Чемпіон", "Нескінченна любов" та ін. До Шекспіра він повернеться пізніше з фільмом "Гамлет", в якому Мел Гібсон зіграв головну роль.

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Однією з кращих екранізацій знаменитого роману Шарлотти Бронте "Джейн Ейр" вважається саме фільм Дзеффіреллі, знятий в 90-і роки.

Серед останніх робіт Дзеффіреллі 2 цікавих фільми: "Чай з Муссоліні", де режисер в якості матеріалу використовував живі спогади з власної біографії, і "Каллас назавжди", де роль легендарної грецької співачки дісталася Фанні Ардан.

Дзеффіреллі був режісерром картин Кемпінг (1957), Приборкання норовливої (1967), Ромео і Джульєтта (1968), Брат Сонце, сестра Місяць (1972), Ісус з Назарета (1977), Чемпіон (1979), Нескінченна любов (1981), Богема (1981), Паяци (1982), Сільська честь (1982), Травіата (1983), Отелло (1986), Молодий Тосканіні (1988), Гамлет (1990), Горобець (1993), Джейн Ейр (1996), Чай з Муссоліні (1999), Каллас назавжди (2002).

Як повідомляв OBOZREVATEL, режисер помер удома, він тривалий час хворів. Дзеффіреллі поховають на кладовищі Святих воріт у Флоренції, прощання з ним заплановано на 17 червня.

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Особа
Франко Дзеффіреллі
Місце
ІталіяРим
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