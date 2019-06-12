ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/люди

Помер народний артист України Вітошинський: що відомо

5.3тЧитати матеріал російською

Вночі, 12 червня, помер Народний артист України, соліст Львівської опери Роман Вітошинський на 79 році життя.

Скорботну звістку поширив його колега Олег Лихач на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що прощання в фойє театру відбудеться 13 червня о 12:00, а похорон –з 13:00.

"Первоклас Ранішній дзвінок, тривожне передчуття. Сьогодні вночі пішов у засвіти Роман Вітошинський. Неперевершений артист, педагог, людина, людина з великим і добрим серцем. Нам усім не вистачатиме Вас, Дідусько", – розповів Лихач.

Новини
Отримав звання за війну на Донбасі: в Росії раптово помер скандальний генерал-лейтенант
Роман Вітошинський

Роман Вітошинський

opera.lviv.ua

Він також додав, що поховають артиста на Личаківському кладбіже у Львові. У коментарях рідним і близьким висловили співчуття. "Ідуть найкращі", "Світла пам'ять", "Маестро", "Людина і Артист з великої літери", – написали в мережі.

Роман Вітошинський народився в Тернопільській області 7 листопада 1940 року. Він закінчив Львівську консерваторію і став солістом Львівського театру опери та балету. Також був першокласним викладачем. За роки життя встиг побувати з гастролями в різних європейських країнах.

Роман Вітошинський в сценічному образі

Роман Вітошинський в сценічному образі

opera.lviv.ua

Роман Вітошинський на сцені

Роман Вітошинський на сцені

opera.lviv.ua

Помер народний артист України Вітошинський: що відомо
Помер народний артист України Вітошинський: що відомо
Помер народний артист України Вітошинський: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні у віці 74 років помер видатний оперний співак, соліст Національної опери та народний артист України Іван Пономаренко.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
шоу-бизнессмерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel