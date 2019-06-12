Помер народний артист України Вітошинський: що відомо

Вночі, 12 червня, помер Народний артист України, соліст Львівської опери Роман Вітошинський на 79 році життя.

Скорботну звістку поширив його колега Олег Лихач на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що прощання в фойє театру відбудеться 13 червня о 12:00, а похорон –з 13:00.

"Первоклас Ранішній дзвінок, тривожне передчуття. Сьогодні вночі пішов у засвіти Роман Вітошинський. Неперевершений артист, педагог, людина, людина з великим і добрим серцем. Нам усім не вистачатиме Вас, Дідусько", – розповів Лихач.

Роман Вітошинський opera.lviv.ua

Він також додав, що поховають артиста на Личаківському кладбіже у Львові. У коментарях рідним і близьким висловили співчуття. "Ідуть найкращі", "Світла пам'ять", "Маестро", "Людина і Артист з великої літери", – написали в мережі.

Роман Вітошинський народився в Тернопільській області 7 листопада 1940 року. Він закінчив Львівську консерваторію і став солістом Львівського театру опери та балету. Також був першокласним викладачем. За роки життя встиг побувати з гастролями в різних європейських країнах.

Роман Вітошинський в сценічному образі opera.lviv.ua

Роман Вітошинський на сцені opera.lviv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні у віці 74 років помер видатний оперний співак, соліст Національної опери та народний артист України Іван Пономаренко.

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