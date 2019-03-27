Помер актор, який зіграв графа Каліостро у "Формулі кохання"

28 березня в Грузії на 88-му році життя помер радянський і грузинський актор театру і кіно Нодар Мгалоблішвілі.

Як повідомляє "Перший канал" Грузії, в останні місяці актор тяжко хворів. Причину смерті поки не називають.

Нодар Мгалоблішвілі Фото: domkino.tv

Нодар Мгалоблішвілі Фото: domkino.tv

Зазначимо, що акторську кар'єру Мгалоблішвілі почав у 1954 році в театрі. У 1958 році актор дебютував в кіно. Він зіграв у десятках радянських і грузинських фільмів, а також в російських картинах і телесеріалах. Серед його робіт — багатосерійний фільм 1977 року "Берега", детектив "Огарева, 6". Але найбільшу популярність Нодар здобув завдяки ролі графа Каліостро у фільмі "Формула кохання".

Нодар Мгалоблішвілі Фото: kino-tyt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волгограді 21 березня в 75-річному віці помер заслужений артист Росії, актор Петро Зайченко, відомий за серіалом "Дальнобойщики".

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