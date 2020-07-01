Помер актор фільму 'Зловісні мерці' Ден Хікс

Американський актор Ден Хікс помер у своєму будинку в Каліфорнії на 69 році життя.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці агентства Full Empire Promotions. Причиною смерті артиста стало онкологічне захворювання.

"Ми любимо тебе, Ден, спочивай, наш друг. Більше ніякого болю", – йдеться в публікації.

Ден Хікс (джерело – deadline.com)

Ден Хікс відомий за роллю Джейка в фільмі "Зловісні мерці 2". Він також знявся в таких кінострічках, як "Маніяк-поліцейський", "Людина тьми", "Людина-павук 2", "Оз: Великий і Жахливий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий американський комік, актор і режисер Карл Райнер. Йому було 98 років.