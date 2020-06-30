Помер актор фільму 'Росіяни йдуть! Росіяни йдуть!' Карл Райнер

Відомий американський комік, актор і режисер Карл Райнер помер у віці 98 років.

Про це повідомляє TMZ. За словами видання, артист помер у своєму будинку в Беверлі-Хіллз в оточенні родини. Причина смерті не уточнюється.

За свою кар'єру Райнер виграв дев'ять премій "Еммі" і одну "Греммі". Він найбільш відомий американським глядачам за "Шоу Діка Ван Дайка", де виступав сценаристом і одним з акторів.

Карл Райнер (джерело – TMZ)

Широкій публіці Карл Райнер став відомий у 1966 році після прем'єри комедійного фільму "Росіяни йдуть! Росіяни йдуть!". У 2001 році у віці 79 років Райнер зіграв роль чарівного шахрая Сола Блума в картині "Одинадцять друзів Оушена".

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор, зірка серіалів "Друзі" й "Американська сімейка" Фред Віллард помер у віці 86 років.