Помер 21-річний син Віктора Павліка: як українці оплакують смерть хлопця

Помер 21-річний син Віктора Павліка.
Смерть 21-річного сина Віктора Павліка Павла, який боровся з важкою хворобою – саркомою (раком хребта), викликала ажіотаж у мережі.
Трагічну новину повідомила 7 серпня його мати Лора Созаєва на особистій сторінці в Facebook. Зазначимо, що батько Павла, співак Віктор Павлік поки ніяк не коментував те, що трапилося.
Після новини про смерть молодшого сина артиста в соцмережах було написано безліч коментарів зі словами підтримки рідним і близьким Павліка та Созаєвої. Тому OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку, як українці почали оплакувати хлопця.
Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова написала в Instagram, що "не може підібрати слів від болю".
Молода дружина Віктора Павліка відреагувала на смерть його молодшого сина Скриншот
У коментарях під відео, яке опублікувала Созаєва 7 серпня, українці висловили жаль з приводу смерті Павла.
Українці висловили жаль з приводу смерті Павла Скриншот Facebook
Українці висловили жаль з приводу смерті Павла Скриншот Facebook
Українці висловили жаль з приводу смерті Павла Скриншот Facebook
Востаннє Павло опублікував пост у Facebook 23 червня, заявивши, що він не здався і не хоче просто чекати, поки щось станеться.
"Я й надалі буду боротися та жити з вірою в свою перемогу над моїм новим ворогом", – написав син Павліка.
Під публікацією користувачі соцмережі висловили співчуття з приводу тяжкої втрати.
Українці оплакують смерть Павла Павліка Скриншот Facebook
Українці оплакують смерть Павла Павліка Скриншот Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спершу хвороба в сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився. Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.