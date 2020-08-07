Помер 21-річний син Віктора Павліка: як українці оплакують смерть хлопця

Смерть 21-річного сина Віктора Павліка Павла, який боровся з важкою хворобою – саркомою (раком хребта), викликала ажіотаж у мережі.

Трагічну новину повідомила 7 серпня його мати Лора Созаєва на особистій сторінці в Facebook. Зазначимо, що батько Павла, співак Віктор Павлік поки ніяк не коментував те, що трапилося.

Після новини про смерть молодшого сина артиста в соцмережах було написано безліч коментарів зі словами підтримки рідним і близьким Павліка та Созаєвої. Тому OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку, як українці почали оплакувати хлопця.

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова написала в Instagram, що "не може підібрати слів від болю".

Молода дружина Віктора Павліка відреагувала на смерть його молодшого сина Скриншот

У коментарях під відео, яке опублікувала Созаєва 7 серпня, українці висловили жаль з приводу смерті Павла.

Українці висловили жаль з приводу смерті Павла Скриншот Facebook

Українці висловили жаль з приводу смерті Павла Скриншот Facebook

Українці висловили жаль з приводу смерті Павла Скриншот Facebook

Востаннє Павло опублікував пост у Facebook 23 червня, заявивши, що він не здався і не хоче просто чекати, поки щось станеться.

"Я й надалі буду боротися та жити з вірою в свою перемогу над моїм новим ворогом", – написав син Павліка.

Під публікацією користувачі соцмережі висловили співчуття з приводу тяжкої втрати.

Українці оплакують смерть Павла Павліка Скриншот Facebook

Українці оплакують смерть Павла Павліка Скриншот Facebook

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