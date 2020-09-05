Поляковій дозволили дати концерт в Україні після протесту під Кабміном

Українській співачці Олі Поляковій, яка нещодавно вийшла на протест під стіни Кабміну разом з іншими зірками шоу-бізнесу, дозволили виступити з концертом в Україні.

Про цю новину артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Полякова виступить з концертом у Білій Церкві з дотриманням всіх карантинних норм. Цей виступ був запланований на початок вересня, однак його довелося трохи перенести за датою.

"Дорогі мої! Концерту бути! Не плануйте на наступну суботу нічого. Я вас запрошую на круте шоу, яке обов'язково пройде з дотриманням усіх карантинних норм. Зустрічаємося вже зовсім скоро, 12 вересня, на стадіоні" Трудові резерви ", - повідомила зірка у фотоблогу.

Відзначимо, що не так давно Полякова обурилася, що її концерт 1 вересня у Білій Церкві скасували, а в той час у Києві виступав російський співак Jony без дотримання правил безпеки. Також артистку підтримала Alyona Alyona і записала відеозвернення до влади, в якому попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Полякова висловилася про протести в Білорусі. Про це співачка написала на особистій сторінці в Instagram.

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