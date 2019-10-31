Полякова з дочкою блиснули розкішними фігурами на курорті

Українська співачка Оля Полякова поділилася милою фотографією з дочкою Машею.

У своєму Instagram-сторіс зірка опублікувала спільний кадр із відпочинку, де вони позували в купальниках, блиснувши розкішними фігурами.

"Моя приїхала", – підписала Полякова під фотографією, маючи на увазі Марію, яка приєдналася до зіркової мами на курорті.

Оля і Маша Полякови на курорті Сторіс

Для відпочинку співачка вибрала купальник лимонного відтінку, а її дочка – білий. Судячи з роликів, вони відмінно проводять час, плавають в басейні і відвідують ресторани.

Маша Полякова на курорті Сторіс

Дочка Полякової біля басейну Сторіс

Маша Полякова в басейні Сторіс

Дочка Полякової в басейні Сторіс

Оля і Маша Полякови Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня Маша Полякова поділилася з шанувальниками проблемою. Дівчина травмувала руку і відправилася до лікарні, де їй зробили перев'язку.

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