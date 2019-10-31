Полякова з дочкою блиснули розкішними фігурами на курорті

Українська співачка Оля Полякова поділилася милою фотографією з дочкою Машею.
У своєму Instagram-сторіс зірка опублікувала спільний кадр із відпочинку, де вони позували в купальниках, блиснувши розкішними фігурами.
"Моя приїхала", – підписала Полякова під фотографією, маючи на увазі Марію, яка приєдналася до зіркової мами на курорті.
Оля і Маша Полякови на курорті
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Для відпочинку співачка вибрала купальник лимонного відтінку, а її дочка – білий. Судячи з роликів, вони відмінно проводять час, плавають в басейні і відвідують ресторани.
Маша Полякова на курорті
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Дочка Полякової біля басейну
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Маша Полякова в басейні
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Дочка Полякової в басейні
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Оля і Маша Полякови
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня Маша Полякова поділилася з шанувальниками проблемою. Дівчина травмувала руку і відправилася до лікарні, де їй зробили перев'язку.
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