Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 16:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Полякова з дочкою блиснули розкішними фігурами на курорті

2.4т Читати матеріал російською

Українська співачка Оля Полякова поділилася милою фотографією з дочкою Машею.

У своєму Instagram-сторіс зірка опублікувала спільний кадр із відпочинку, де вони позували в купальниках, блиснувши розкішними фігурами.

"Моя приїхала", – підписала Полякова під фотографією, маючи на увазі Марію, яка приєдналася до зіркової мами на курорті.

Оля і Маша Полякови на курорті

Оля і Маша Полякови на курорті

Сторіс

Новини
"Мінус 5 кг": Полякова поділилася секретом схуднення і викликала захват

Для відпочинку співачка вибрала купальник лимонного відтінку, а її дочка – білий. Судячи з роликів, вони відмінно проводять час, плавають в басейні і відвідують ресторани.

Маша Полякова на курорті

Маша Полякова на курорті

Сторіс

Дочка Полякової біля басейну

Дочка Полякової біля басейну

Сторіс

Маша Полякова в басейні

Маша Полякова в басейні

Сторіс

Дочка Полякової в басейні

Дочка Полякової в басейні

Сторіс

Оля і Маша Полякови

Оля і Маша Полякови

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня Маша Полякова поділилася з шанувальниками проблемою. Дівчина травмувала руку і відправилася до лікарні, де їй зробили перев'язку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Оля Полякова
Теги
шоу-бизнес Краса фотографии фотосессія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Особенно умиляет первая фотография.Толи 2 лесбиянки,толи на панель собрались.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel