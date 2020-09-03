Полякова та інші зірки влаштували протести під стінами Кабміну. Фото та відео

У Києві під стіни Кабінету міністрів 3 вересня вийшли представники музичної індустрії з акцією протесту під назвою "Нас не чують".

Так, артисти виступили проти вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів. Відео з мітингу опублікувала співачка Оля Полякова на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми тут, щоб нам пояснили, чому одним можна виступати, а іншим – ні. Дозвольте виступати всім, але з жорстокими вимогами. Але тоді слідкуйте, щоб ці вимоги виконувалися", – заявила Полякова.

На мітинг вийшло понад 100 людей. Telegram-канал PavlovskyNEWS

На протест вийшли і виконавці Alyona Alyona, Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула, вимагаючи рівних прав для всіх організаторів концертів в Україні. Вони стояли з плакати, на яких було написано: "Карайте винних, а не всіх підряд", "Ми проти дискримінації" та "За чий кошт сидіти вдома?". Також учасників мітингу закликали підписати звернення до Кабінету міністрів.

Аліна Паш на мітингу. Telegram-канал PavlovskyNEWS

Нагадаємо, раніше Полякова обурилася, що її концерт 1 вересня в Білій Церкві скасували, а в той час у Києві виступав російський співак Jony без дотримання правил безпеки. Також артистку підтримала Alyona Alyona і записала відеозвернення до влади, в якому попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії.

Українські артисти вийшли на мітинг: дивитися фото

Українські зірки вийшли на мітинг під назвою "Нас не чують". Фото: музична профспілка

Alyona Alyona на мітингу. Фото: музична профспілка

Під стінами Кабміну пройшов мітинг. Telegram-канал PavlovskyNEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 1 листопада. Через погіршення ситуації на території країни у всіх без винятку регіонах незалежно від рівня епідемічної небезпеки, починаючи із "зеленого" і далі заборонено проведення дискотек, концертів і роботу нічних клубів.

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