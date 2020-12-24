Полякова, Барських і Каменських: скільки можуть заробити українські зірки за виступи на Новий рік

Заробіток українських зірок в новорічну ніч 2020-2021 роках може перевищувати 200 тисяч доларів. В середньому виступ популярного артиста на корпоративі на Новий рік обійдеться в 30-40 тисяч доларів. Поп-діва Оля Полякова і секс-символ української естради Макс Барських виступлять по три рази, в той час як Настя Каменських вирішила на Новий рік відпочити в компанії чоловіка.

Так, видання "Страна" оприлюднило приблизні суми доходів знаменитостей за концерти на Новий рік. OBOZREVATEL також поспілкувався з зірками про корпоративи в новорічних бліц-опитуваннях. Детальніше – далі в матеріалі.

Співачка Оля Полякова в новорічну ніч може заробити 150 тисяч доларів. За інформацією ЗМІ, виступить тричі: на одній приватній вечірці, після цього – в готелі на воді Bakkara і в комплексі Osocor Residence. Івент-менеджери повідомили, що в 2020 році один новорічний корпоратив з Полякової обійдеться організаторам приблизно в 50 тисяч доларів.

Івент-агенції Києва повідомили про те, що український хіт-мейкер MONATIK також отримав пропозиції виступити в новорічну ніч.

"Поки що запит в новорічну ніч є і на Діму Монатіка. Запит з Києва. Люди скучили за виступами улюбленого артиста і дуже хочуть в Новий рік вступити з дорогою серцю музикою... Команда артиста планує зустріти Новий рік на сцені. Більш того, на виступ запросили і підопічних продюсерського лейбла Діми – Ліду Лі і Ніно Басилая з їх сольними піснями і програмами", – розповіли організатори вечірок та додали, що виступ трьох артистів в новорічну ніч буде коштувати близько 100 тисяч доларів.

Поп-діва Наталя Могилевська, яка стабільно дає концерти в новорічну ніч, на цей раз поїде в гори. За даними ЗМІ, співачка буде працювати на закритому заході в Буковелі. Ціна за її виступ на святковому корпоративі становить близько 30 тисяч доларів.

У новорічну ніч співак Макс Барських виступить в київському ресторані Alaska. Вартість квитка – від 6000 до 9000 гривень в залежності від поверху, на якому знаходиться столик. У подарунок від закладу – на двох пляшка елітного шампанського Moët & Chandon. Всього в період новорічних свят артист виступить тричі і отримає за це близько 220 тисяч доларів.

"В останні дні грудня у Макса заплановано три виступи і концерт в новорічну ніч. Гонорар за все це буде близько $220000. Потім він планує зібрати друзів у своїй творчій квартирі, щоб зустріти 2021-й рік. Із запрошенням уточнюється, що на столі буде виключно домашня кухня: зокрема пиріжки з м'ясом і холодець", – поділився інсайдерською інформацією співробітник івент-агентства.

У новорічних бліц-опитуваннях з українськими знаменитостями OBOZREVATEL також поцікавився, як вони планують провести Новий рік, чи будуть працювати і скільки їм платять за святкові корпоративи.

Українська зірка розповіла, що любить відзначати Новий рік в сімейному колі. Цього року вона планує зустріти свято в компанії свого чоловіка – Олексія Потапенка (Потапа). Цікаво, що раніше в одному зі своїх інтерв'ю Каменських розповідала – під час існування дуету "Потап і Настя" вони з Олексієм зуміли виступити на восьми заходах за новорічну ніч.

"Як я вже говорила, Новий рік для мене – важливе сімейне свято, тому по можливості зустрічаю його з рідними і близькими, але життя артиста непередбачуване", – висловилася артистка.

Артистка вирішила приховати від публіки, чи буде в цьому році працювати на корпоративах. Також вона не відповіла, яка ціна її виступів.

"Мене запрошують на корпоративи. А все інше – моя особиста справа, яка нікого, крім мене, не стосується", – стримано зазначила зірка.

Один з найпопулярніших українських ведучих розповів, що із задоволенням працює на приватних заходах і отримує за це непоганий гонорар, однак суму озвучувати Остапчук не захотів.

"З приводу гонорарів – не скажу цієї інформації, це не зовсім коректно. Але так, гонорар немаленький – я все-таки топовий ведучий у нашій країні. Звичайно, пропонують передноворічні і новорічні корпоративи. Цього року мова більше про онлайн-заходи у зв'язку з пандемією. Але все одно – це незмінна традиція, адже людям хочеться свята. А найкращий чарівник, який його зробить, – це Остапчук", – зазначив Володимир.

Найпопулярніша в Україні світська левиця вказала, що буде працювати на онлайн-корпоративах через пандемію і обмеження на проведення масових заходів.

"У нас кілька корпоративів онлайн. Є і така форма новорічних свят. З досвіду можу сказати, що більшість великих компаній, які святкували завжди – в цьому році корпоративи не проводять. Тут питання навіть не в тому, піду я чи не піду, – тут питання законності таких заходів. Зараз збиратися великою кількістю людей заборонено, всі свята камерні, домашні", – підкреслила Осадча.

Зірка "Жіночого кварталу" зазначила, що звикла святкувати Новий рік на сцені, на цей раз вона також буде працювати в ніч на 1 січня.

"Зазвичай я зустрічаю Новий рік на сцені. Якщо ситуація в країні дозволить, тоді і в цей раз в новорічну ніч у мене буде концерт. А Рома і Ваня чекатимуть мене вдома. Мрію, щоб в цьому році до нас в гості приїхали мої батьки і брат з сім'єю, щоб я повернулася після виступу, відкрила двері – а там мене зустрічають всі мої, теплою великою компанією", – зазначила виконавиця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч 2021. Так, найбільше за свої послуги просить лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров.