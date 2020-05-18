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18 травня • оновлено в 16:02
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Поліна Гагаріна несподівно пішла від чоловіка: що відомо

4.3т
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Російська співачка Поліна Гагаріна розійшлася з чоловіком, фотографом Дмитром Ісхаковим.

Як повідомляє Super.ru, подружжя не живе разом вже кілька місяців. Шлюборозлучний процес артисти поки не починали. До речі, в розмові з виданням Ісхаков підтвердив дану інформацію.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков

Фото: instagram/gagara1987

Зазначається, що співачка вже почала активно "викреслювати" чоловіка зі свого життя. Зокрема, вона звільнила Дмитра з поста генерального директора компанії ТОВ "Поліна Гагаріна", шляхом якої здійснює свою артистичну діяльність. Тепер цю посаду займає Юлія Екс.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков

Фото: Instagram/isxakov

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков були однією з найбільш обговорюваних світських пар. Вони почали зустрічатися у 2013 році, а у 2014-му одружилися. У 2017-му у Поліни і Дмитра народилася донька Мія. Пара провела в шлюбі шість років.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков

Фото: instagram/gagara1987

Поліна Гагріна з донькою Мией

Поліна Гагріна з донькою Мией

Фото: instagram/gagara1987

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Поліна Гагаріна вразила мережу пікантним знімком. На ньому вона позувала у відвертому купальнику оранжевого кольору.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Поліна Гагаріна
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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