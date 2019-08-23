"Поламаний" Михалков засвітився в Криму: що трапилося

Відомий російський кінорежисер Микита Михалков зламав ногу, про що дізналися журналісти на фестивалі "Таврида" в анексованому Криму.

Telegram-канал Super опублікував відео, на якому знаменитість стоїть на милицях і розмовляє з публікою (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що Михалков розповів про свою травму відвідувачам його двогодинного майстер-класу. Як саме кінематографіст зламав ногу, невідомо. У будь-якому випадку, він може самостійно пересуватися.

Микита Михалков зламав ногу Liveinternet

Нагадаємо, що Микита Михалков давно і відкрито є прихильником політики Кремля і активно підтримує Володимира Путіна. Через його висловлювання про анексію Криму і події в Україні режисера було внесено СБУ до числа персон, яким заборонено в'їзд в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році його екстрено госпіталізували в Москві через різке погіршення самопочуття. Йому провели операцію через спортивну травму. Пізніше з'явилися фото і відео кульгавого Михалкова.

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