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"Поламаний" Михалков засвітився в Криму: що трапилося

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Відомий російський кінорежисер Микита Михалков зламав ногу, про що дізналися журналісти на фестивалі "Таврида" в анексованому Криму.

Telegram-канал Super опублікував відео, на якому знаменитість стоїть на милицях і розмовляє з публікою (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що Михалков розповів про свою травму відвідувачам його двогодинного майстер-класу. Як саме кінематографіст зламав ногу, невідомо. У будь-якому випадку, він може самостійно пересуватися.

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Микита Михалков зламав ногу

Микита Михалков зламав ногу

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Нагадаємо, що Микита Михалков давно і відкрито є прихильником політики Кремля і активно підтримує Володимира Путіна. Через його висловлювання про анексію Криму і події в Україні режисера було внесено СБУ до числа персон, яким заборонено в'їзд в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році його екстрено госпіталізували в Москві через різке погіршення самопочуття. Йому провели операцію через спортивну травму. Пізніше з'явилися фото і відео кульгавого Михалкова.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
Микита Михалков
Місце
Україна
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Так что теперь новости о Крыме будут типа кто приехал в Крым? Видать кризис жанра
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На ходу разваливается дедок.
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