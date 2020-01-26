"Пограємо в Дана та Тіну?" Каменських і Потап потролили Кароль в ефірі "Голосу Країни"

Український репер Потап і його дружина співачка Настя Каменських потролили Тіну Кароль і Дана Балана в ефірі другого випуску шоу "Голос Країни". Так, молоде подружжя вирішило "пограти в Тіну і Дана".

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Каменських попросила Потапа розмовляти з ним вдома так, як це робить молдавський артист.

"Пограти в Тіну і Дана вдома? Я люблю такі ігри. Настя, ти будеш Даном, а я Тіною", - відповів Потап.

Скріншот з відео

У жартівливому діалозі "Дан Балан" попросив "Тіну" визначитися і відповісти йому згодою або відмовою.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця другого ефіру шоу "Голос Країни" Крістіна Карабанова приревнувала Дана Балана до співачки Тіни Кароль.

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