"Пограємо в Дана та Тіну?" Каменських і Потап потролили Кароль в ефірі "Голосу Країни"

Український репер Потап і його дружина співачка Настя Каменських потролили Тіну Кароль і Дана Балана в ефірі другого випуску шоу "Голос Країни". Так, молоде подружжя вирішило "пограти в Тіну і Дана".
Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Скріншот з відео
Каменських попросила Потапа розмовляти з ним вдома так, як це робить молдавський артист.
"Пограти в Тіну і Дана вдома? Я люблю такі ігри. Настя, ти будеш Даном, а я Тіною", - відповів Потап.
Скріншот з відео
У жартівливому діалозі "Дан Балан" попросив "Тіну" визначитися і відповісти йому згодою або відмовою.
Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця другого ефіру шоу "Голос Країни" Крістіна Карабанова приревнувала Дана Балана до співачки Тіни Кароль.
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