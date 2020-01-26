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26 січня • оновлено в 23:57
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"Пограємо в Дана та Тіну?" Каменських і Потап потролили Кароль в ефірі "Голосу Країни"

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Український репер Потап і його дружина співачка Настя Каменських потролили Тіну Кароль і Дана Балана в ефірі другого випуску шоу "Голос Країни". Так, молоде подружжя вирішило "пограти в Тіну і Дана".

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Пограємо в Дана та Тіну?" Каменських і Потап потролили Кароль в ефірі "Голосу Країни"

Скріншот з відео

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Каменських попросила Потапа розмовляти з ним вдома так, як це робить молдавський артист.

"Пограти в Тіну і Дана вдома? Я люблю такі ігри. Настя, ти будеш Даном, а я Тіною", - відповів Потап.
"Пограємо в Дана та Тіну?" Каменських і Потап потролили Кароль в ефірі "Голосу Країни"

Скріншот з відео

У жартівливому діалозі "Дан Балан" попросив "Тіну" визначитися і відповісти йому згодою або відмовою.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця другого ефіру шоу "Голос Країни" Крістіна Карабанова приревнувала Дана Балана до співачки Тіни Кароль.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Голос країни
Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап) Тіна Кароль Дан Балан
Тег
Голос країни-10
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