"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу

Популярна українська співачка Тіна Кароль оприлюднила новий знімок, на якому вона позує без одягу.

Фотографія з'явилася на сторінці співачки в Instagram. На ній вона зображена тільки в спідній білизні.

Знімок тут же зібрав безліч коментарів і позитивних відгуків користувачів.

"Серце левиці, погляд вовчиці", "Космос", "Красуня!! Як завжди з яскравими очима!! Розумниця, трудівниця...", "Богиня", "Ну прям дуже", - відзначили фанати співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль оприлюднила знімок, в якому вона позувала в прозорій сукні, під якою, очевидно, немає білизни.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!