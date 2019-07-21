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"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу

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Популярна українська співачка Тіна Кароль оприлюднила новий знімок, на якому вона позує без одягу.

Фотографія з'явилася на сторінці співачки в Instagram. На ній вона зображена тільки в спідній білизні.

"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу

Знімок тут же зібрав безліч коментарів і позитивних відгуків користувачів.

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"Серце левиці, погляд вовчиці", "Космос", "Красуня!! Як завжди з яскравими очима!! Розумниця, трудівниця...", "Богиня", "Ну прям дуже", - відзначили фанати співачки.

"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу
"Погляд вовчиці": Кароль вразила фанатів знімком без одягу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль оприлюднила знімок, в якому вона позувала в прозорій сукні, під якою, очевидно, немає білизни.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
фотографии соцмережі Instagram
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