Дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська розповіла, як ледь не розійшлася з артистом.

Так, за словами співачки, коли вони почали зустрічатися, вона випадково дізналася про те, що Пресняков все ще був одружений з модельєркою Оленою Ленською. Подільська зазначила, що на це їй натякнув композитор Ігор Ніколаєв. Тоді їй було дуже прикро і боляче. У цьому артистка зізналася в ефірі програми "Секрет на миллион" з телеведучою Лерою Кудрявцевою (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Наталія Подольська Скріншот з відео

"Наш роман зав'язався у Франції на зйомках екстремального шоу "Большие гонки". Ми відразу один одному сподобалися, промайнула іскра. А коли ми повернулися в Москву, я раптом дізналася, що Володя одружений. Дякую доброму Ігорю Ніколаєву, доповів... Я була шокована, просто серце обірвалося. Мені було дуже боляче і прикро. В якийсь момент я його просто покинула. Перестала брати трубку. Я написала смс: "Пробач, але ми більше не можемо зустрічатися". Він дзвонив, я не відповідала", – сказала Подольська.

Наталія Подольська і Володимир Пресянков-молодший Фото: instagram/nataliapodolskaya

Наталія також додала, що після цього вона уникала Преснякова п'ять місяців, але в якийсь момент почуття взяли гору.

"Ми перетнулися на якомусь збірному концерті, і я до того моменту так настраждалася, що вже не стояла на ногах від кохання та болю, просто не було сил. В результаті я увійшла в гримерку, де він сидів, і просто опустилася перед ним на підлогу, поклавши голову на його коліна. Він обімлів. Але мені було так погано від цієї розлуки, хотілося просто до нього доторкнутися. Зате все це було не дарма: коли ми знову почали зустрічатися, Володя був уже розлучений", – підсумувала Подольська.

Володимир Пресянков-молодший та Наталія Подольська з сином Фото: instagram/nataliapodolskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Подольська зізналася, що Володимир Пресянков-молодший час від часу зловживає алкоголем, а також назвала його "бабієм".

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