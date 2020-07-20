Податкова закрила компанію Гаріка Харламова: названа причина

Через невиплати фінансів податкова закрила "Креативне агентство Бульдог", одним з власників якого є резидент Comedy Club Гарік Харламов, який розлучається з актрисою Христиною Асмус.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, податківці вирішили розібратися з фінансовими проблемами на місці та приїхали за адресою реєстрації "Бульдога". Проте компанія переїхала і не повідомила нові координати.

Відзначимо, що агентство займалося рекламою. Її власниками, крім Харламова, були основний автор Comedy Club Олексій Пойманов, креативний продюсер Олексій Ляпоров і ще один автор Ілля Романенко.

У компанії Гаріка Харламова були фінансові проблеми Seldon.News

"Розлучення з дружиною, поділ майна, аліменти – тепер ще це (закриття компанії. – Ред.)", – відзначили в Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.