Почалося друге засідання суду у справі ДТП Єфремова: під будівлею зібрався агресивний натовп

Михайло Єфремов і Ельман Пашаєв під час першого засідання 5 серпня. РБК

У Пресненському суді Москви почалося друге засідання у справі російського актора Михайла Єфремова, який у червні влаштував масштабну ДТП зі смертельними наслідками.

Перше засідання, за підсумком якого артист відмовився визнавати свою провину, відбулося 5 серпня і тривало більше 6 годин. Читайте всі подробиці в матеріалі. OBOZREVATEL стежить за подіями другого слухання по справыи ДТП з Єфремовим (відео дивіться в кінці новини).

Засідання почалося о 10:00 по Москві. Актор разом зі своїм адвокатом Ельманом Пашаєвим прибули до будівлі Пресненського суду заздалегідь.

Єфремов і Пашаєв під час засідання суду Комсомольська правда

Також під будівлею зібрався натовп людей. Одні з них скандують "Невинний!", інші ж висловлюють невдоволення тим, що Єфремов заявив, що нібито нічого не пам'ятає з подій в день ДТП.

Єфремов прибув під будівлю суду під крики натовпу RT

"Не згадали, як виходили з машини?" – викрикують в натовпі.

Дивіться також відеотрансляцію засідання суду:

Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов в момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, в машині артиста знайшли сліди гашишного масла і гашиш.

Також стало відомо, що Михайло Єфремов був один в своєму автомобілі на момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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