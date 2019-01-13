''Побив мене до смерті'': дружина Прилучного виступила з жорстким зверненням до ЗМІ

Дружина актора Павла Прилучного Агата Муценієце прокоментувала чутки про її побиття. У саркастичній манері вона заявила, що інформація, яка раніше потрапила в ЗМІ є брехнею.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, актриса доповнила свою заяву знімком на якому вона показує непристойний жест.

Peopletalk

"Товариші ЗМІ! Цей палець - вам! Ви до речі, такі неглибокі! Забули написати, що Павло побив мене до смерті, ні, не так. Взагалі я в комі! Ах так, ще у мене є двійник, як у Путіна, який скрізь ходить замість мене, ну самі розумієте, синці, всі справи, кома теж незручна в пересуванні і звичайно, моє улюблене, що я вже два роки вагітна, ніяк не можу народити! І чия це взагалі дитина?? Завіса", - написала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прилучний нібито побив Муценієце напередодні Нового року в Підмосков'ї, після чого закрив дружину вдома і не випускав. Цю інформацію спростувала піар-менеджер пари, назвавши її брудом і додавши, що в родині всі живуть мирно. Після інциденту Агата Муценієце опублікувала несподіване фото з чоловіком.

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