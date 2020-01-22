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22 січня • оновлено в 16:33
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"Побільше фантазії": зірка росТБ розніс гардероб Лорак

1.4т
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Відомий російський історик моди і ведучий шоу "Модний вирок" Олександр Васильєв розкритикував стиль української співачки Ані Лорак.

Так, як передає Teleprogramma.pro, на думку Васильєва, у артистки немає екстравагантності співачки Йолки або сексуального посилу, як у Віри Брежнєвої. Образи Ані Лорак, за словами історика моди, виглядають цілком стримано.

Олександр Васильєв

Олександр Васильєв

ampravda.ru

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Однак Васильєв зазначає, що в нарядах співачки не вистачає фантазії і індивідуальності.

"У Лорак інший жанр: "Я – красива жінка". Все пізнається в порівнянні. Але я б порадив Ані побільше фантазії та індивідуальності в нарядах. Зараз цього не вистачає", – каже історик моди.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Instagram @anilorak

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
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