"Побільше фантазії": зірка росТБ розніс гардероб Лорак

Відомий російський історик моди і ведучий шоу "Модний вирок" Олександр Васильєв розкритикував стиль української співачки Ані Лорак.
Так, як передає Teleprogramma.pro, на думку Васильєва, у артистки немає екстравагантності співачки Йолки або сексуального посилу, як у Віри Брежнєвої. Образи Ані Лорак, за словами історика моди, виглядають цілком стримано.
Олександр Васильєв
ampravda.ru
Однак Васильєв зазначає, що в нарядах співачки не вистачає фантазії і індивідуальності.
"У Лорак інший жанр: "Я – красива жінка". Все пізнається в порівнянні. Але я б порадив Ані побільше фантазії та індивідуальності в нарядах. Зараз цього не вистачає", – каже історик моди.
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Ані Лорак і Сергій Лазарєв
Instagram @anilorak
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.
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