Пластика в Білик, Лободи, Лорак: лікарі розповіли про найбільш запитувані операції

Шанувальники зірок шоу-бізнесу звикли бачити своїх кумирів завжди красивими, свіжими та молодими – адже не тільки творчість, а й їхній зовнішній вигляд розглядаються немов "під мікроскопом".

Артистам доводиться багато працювати для того, щоб завжди виглядати гідно: вони дотримуються режиму правильного харчування, сідають на дієти, займаються спортом, відвідують крісло косметолога і навіть вдаються до послуг пластичних хірургів. Причому останній спосіб все частіше набуває популярності серед публічних особистостей, адже дозволяє домогтися бажаного результату у порівняно стислі терміни.

OBOZREVATEL поцікавився у відомого українського пластичного хірурга Іраклі Жгенті про найпопулярніші пластичні операції, до яких вдаються зірки в Україні або Голлівуді. З'ясувати, чи робили операції українські селебрітіс, і якщо так, то скільки і які саме, допоміг пластичний хірург вищої категорії естетичного і реконструктивного напрямку Сергій Королюк.

До яких процедур і операцій найчастіше вдаються зірки

Так, Іраклі Жгенті розповів, що найчастіше молоді знаменитості звертаються до пластичних хірургів для аугментаційної маммопластики (простими словами – збільшення грудей. – Ред.) І ринопластики (коригування форми носа. – Ред.). А ось зірки старшого покоління найчастіше звертаються у клініки щодо підтяжки обличчя.

"Також знаменитості часто вдаються до ін'єкційної контурної пластики, яка дозволяє досягти об'ємного моделювання обличчя", – зазначив Жгенті.

А ось лікар Сергій Королюк дав оцінкове судження щодо зовнішності українських зірок і назвав, хто яку операцію імовірно робив у пластичного хірурга.

Яку пластику могли робити українські зірки

Ані Лорак

За словами Королюка, при ретельному аналізі фото Ані Лорак немає явних слідів хірургічного втручання. Звертає на себе увагу зменшення обсягу щік, що могло бути пов'язаним із видаленням "грудок Біша", і корекція кінчика носа (можливо, міні ринопластика).

"Всі інші зміни пов'язані з косметологічними процедурами. У співачки відкоригована форма і об'єм нижньої губи, швидше за все препаратами гіалуронової кислоти. Зовнішній вигляд співачки – це дуже якісне використання доглядових процедур, ботулотоксинів і гіалуронової кислоти. Ну і, мабуть, фізичні навантаження + правильне харчування", – зазначив фахівець.

Софія Ротару

У 73-річної співачки, на думку експерта, дуже якісно виконані пластичні операції, що не позначилося на її "натуральності" та індивідуальності.

"При аналізі фото співачки можу відзначити виконання підтяжки обличчя, блефаропластики, збільшення висоти стояння брови (можливо бровліфтінг або ботулотоксини), корекція об'ємів виличної області та губ (скоріше за все з використанням препаратів гіалуронової кислоти)", – вказав пластичний хірург.

Таїсія Повалій

Сергій Королюк зазначив, що, імовірно, у артистки виконана підтяжка обличчя і шиї, пластика верхньої та нижньої повіки (блефаропластика), корекція висоти стояння брови.

Також лікар вказав на цілий комплекс косметологічних процедур: збільшення об'єму вилиць, корекція розміру і форми губ (найімовірніше за допомогою препаратів гіалуронової кислоти), використання ботулотоксинів, а також естетична стоматологія.

Світлана Лобода

"При аналізі фото співачки можу відзначити корекцію горбинки носа, збільшення об'єму губ і вилиць, зменшення розміру щік. І зміна форми очей", – висловився фахівець.

Він додав, що, швидше за все, хірургічних операцій було кілька: ринопластика, видалення грудок Біша і зміна розрізу очей (так званий "котячий погляд"). Ймовірно, мало місце використання ін'єкційної косметології: вилиці і губи (препарати з гіалуроновою кислотою), і препарати на основі ботулотоксинів.

Аліна Гросу

Фахівець у галузі пластичної хірургії Сергій Королюк наголосив, що у молодої зірки помітні дуже разючі зміни, викликані схудненням і пластичною хірургією.

"Швидше за все була виконана підтяжка брів, блефаропластика-"котячий погляд", ринопластика, видалення "грудок Біша", збільшення розміру вилиць і губ (найімовірніше за допомогою гіалуронової кислоти)", – вказав він.

Ірина Білик

50-річна співачка за останні роки помітно змінилася зовні, звертає на себе увагу "штучність" зовнішнього вигляду української "мадонни". Таку думку висловив Сергій Королюк, додавши, що йдеться про зловживання "пластикою".

"Ірина Білик вдавалася до кругової підтяжки обличчя, можливо, не один раз (термін ефективності даної операції 7-15 років), кругової блефаропластики, ринопластики. А також присутні корекція розміру вилиць, губ, і носогубних складок (швидше за все препаратами на основі гіалуронової кислоти)", – додав пластичний хірург.

Слава Камінська

На думку Королюка, знаменитість вдавалася до ринопластики. Звертають на себе увагу зміни розміру щік, що може свідчити про видалення "грудок Біша", а також, можливо, була проведена блефаропластика верхньої повіки.

"Решта – це якісне використання косметологічних процедур, таких як збільшення розміру вилиць і губ, корекція носогубних складок за допомогою препаратів на основі гіалуронової кислоти. А також використання ботулотоксинів", – підсумував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 31-річна українська блогерка і учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук, яка раніше вразила користувачів мережі величезними вилицями, розповіла про наслідки численних пластичних операцій і про те, що ще планує в собі змінити.