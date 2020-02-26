Пісні для Євробачення рідною мовою: хто перемагав і які шанси в України

У суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме гурт Gо_A з піснею "Соловей". Вперше за весь час участі України на пісенному конкурсі зазвучить композиція українською мовою.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися чи є шанси в України перемогти з піснею "Соловей".

Gо_A

Учасники з піснями на національних мовах

Пісні на національних мовах на Євробаченні зустрічаються рідко, оскільки артисти виступають на дуже широку аудиторію і хочуть, щоб їх композиції були зрозумілі всім. Крім того, з 1998 року перемогти не англійським композиціям вдавалося всього двічі. Зазначимо, що між цими перемогами пройшло 10 років.

Найчастіше з піснями на "рідній" мові виступала Франція. Країна перемагала п'ять разів: в 1958 з піснею "Dors, mon amour", в 1960 з піснею "Tom Pillibi", в 1962 з піснею "Un premier amour", в 1969 з піснею "Un jour, un enfant" і в 1977 з піснею "L'oiseau et l'enfant". За весь час участі країни на Євробаченні, а це починаючи з 1956 року, пісні не французькою мовою звучали всього 12 разів.

Жаклін Буайе - переможниця Євробачення 1960

У 2017 році на Євробаченні брав участь білоруський фолк-гурт NaviBand з піснею "Гісторыя майго жыцця". Країна зайняла 17 місце.

Переможці Євробачення за останніх 10 років

Країною, яка перемогла з піснею на національній мові стала Сербія в 2007 році. Так, співачка Марія Шерифович посіла перше місце з композицією "Molitva".

Пісня "Молитва" була першою повністю неангломовною композицією, яка перемогла на Євробаченні, починаючи з 1998 року, отримавши 268 балів.

Марія Шерифович

Друга перемога неангломовної пісні припала на португальця Сальвадора Собрала. Лірична композиція "Amar pelos dois" набрала 758 балів.

Ця перемога стала першою для Португалії з моменту її участі в конкурсі.

Сальвадор Зібрав

Чи є шанси у Gо_A

Електро-фольк гурт Gо_A нешуточно розбурхав українців своєю перемогою на Національному відборі. Пісня "Соловей" в сукупності з яскравим, але в той же час досить простим номером, отримала найвищий бал від глядачів. Крім загального захоплення, україномовна композиція викликала і не мало суперечок: Євробачення - міжнародний конкурс, який дивляться практично в усьому світі, а значить пісня, яка буде звучати там повинна бути зрозумілою для всіх. З іншого боку, українська мова на конкурсі буде звучати по-справжньому вперше, а це значить, що країна може показати свою культуру і, в деякому роді, традиції всій Європі.

Поки українці сперечаються, європейські фанати Євробачення захоплюються гуртом і піснею. Про це свідчить безліч відеозаписів, на яких блогери дивляться виступ Gо_A.

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