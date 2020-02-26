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26 лютого • оновлено в 13:48
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Пісні для Євробачення рідною мовою: хто перемагав і які шанси у Go_A

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У суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме гурт Gо_A з піснею "Соловей". Вперше за весь час участі України на пісенному конкурсі зазвучить композиція українською мовою.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися чи є шанси в України перемогти з піснею "Соловей".

Gо_A

Gо_A

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Учасники з піснями на національних мовах

Пісні на національних мовах на Євробаченні зустрічаються рідко, оскільки артисти виступають на дуже широку аудиторію і хочуть, щоб їх композиції були зрозумілі всім. Крім того, з 1998 року перемогти не англійським композиціям вдавалося всього двічі. Зазначимо, що між цими перемогами пройшло 10 років.

Пісні для Євробачення рідною мовою: хто перемагав і які шанси в України

Найчастіше з піснями на "рідній" мові виступала Франція. Країна перемагала п'ять разів: в 1958 з піснею "Dors, mon amour", в 1960 з піснею "Tom Pillibi", в 1962 з піснею "Un premier amour", в 1969 з піснею "Un jour, un enfant" і в 1977 з піснею "L'oiseau et l'enfant". За весь час участі країни на Євробаченні, а це починаючи з 1956 року, пісні не французькою мовою звучали всього 12 разів.

Жаклін Буайе - переможниця Євробачення 1960

Жаклін Буайе - переможниця Євробачення 1960

У 2017 році на Євробаченні брав участь білоруський фолк-гурт NaviBand з піснею "Гісторыя майго жыцця". Країна зайняла 17 місце.

Переможці Євробачення за останніх 10 років

Країною, яка перемогла з піснею на національній мові стала Сербія в 2007 році. Так, співачка Марія Шерифович посіла перше місце з композицією "Molitva".

Пісня "Молитва" була першою повністю неангломовною композицією, яка перемогла на Євробаченні, починаючи з 1998 року, отримавши 268 балів.

Марія Шерифович

Марія Шерифович

Друга перемога неангломовної пісні припала на португальця Сальвадора Собрала. Лірична композиція "Amar pelos dois" набрала 758 балів.

Ця перемога стала першою для Португалії з моменту її участі в конкурсі.

Сальвадор Зібрав

Сальвадор Зібрав

Чи є шанси у Gо_A

Електро-фольк гурт Gо_A нешуточно розбурхав українців своєю перемогою на Національному відборі. Пісня "Соловей" в сукупності з яскравим, але в той же час досить простим номером, отримала найвищий бал від глядачів. Крім загального захоплення, україномовна композиція викликала і не мало суперечок: Євробачення - міжнародний конкурс, який дивляться практично в усьому світі, а значить пісня, яка буде звучати там повинна бути зрозумілою для всіх. З іншого боку, українська мова на конкурсі буде звучати по-справжньому вперше, а це значить, що країна може показати свою культуру і, в деякому роді, традиції всій Європі.

Поки українці сперечаються, європейські фанати Євробачення захоплюються гуртом і піснею. Про це свідчить безліч відеозаписів, на яких блогери дивляться виступ Gо_A.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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