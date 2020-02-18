Після трьох дочок: у Джигана народився хлопчик

У вівторок, 18 лютого, дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова народила четверту дитину.

Хлопчика назвали Давидом. Радісною новиною артист поділився на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Джигана народився син instagram.com/iamgeegun

Малюк з'явився на світ у місті Майамі в американському штаті Флорида. Судячи з фото, опублікованих Джиганом, він був присутній на пологах і навіть перерізав пуповину.

У Джигана народився син instagram.com/iamgeegun

"David Denis Ustimenko!!! 18.02.2020", – написав він під фото.

Відзначимо, що у репера є три дочки. Тепер у родині з'явився ще один чоловік.

У Джигана народився син instagram.com/iamgeegun

У Джигана народився син instagram.com/iamgeegun

У Джигана народився син instagram.com/iamgeegun

Як писав OBOZREVATEL раніше, дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова вагітна вчетверте.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал