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18 лютого • оновлено в 19:42
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Після трьох дочок: у Джигана народився хлопчик

2.7т
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У вівторок, 18 лютого, дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова народила четверту дитину.

Хлопчика назвали Давидом. Радісною новиною артист поділився на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Джигана народився син

У Джигана народився син

instagram.com/iamgeegun

Малюк з'явився на світ у місті Майамі в американському штаті Флорида. Судячи з фото, опублікованих Джиганом, він був присутній на пологах і навіть перерізав пуповину.

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У Джигана народився син

У Джигана народився син

instagram.com/iamgeegun

"David Denis Ustimenko!!! 18.02.2020", – написав він під фото.

Відзначимо, що у репера є три дочки. Тепер у родині з'явився ще один чоловік.

У Джигана народився син

У Джигана народився син

instagram.com/iamgeegun

У Джигана народився син

У Джигана народився син

instagram.com/iamgeegun

У Джигана народився син

У Джигана народився син

instagram.com/iamgeegun

Як писав OBOZREVATEL раніше, дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова вагітна вчетверте.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
США Майамі
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Поздравляю
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Гоша Злой
Гоша Злой
вопрос только один - почему на в родной параше роды?
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