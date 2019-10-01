"Пішов геть звідси": на росТВ топ-пропагандист вигнав українця через Захарова

Ведучий пропагандистського російського Першого каналу Артем Шейнин вигнав українського журналіста Андрія Метлева після його висловлювання про покійного режисера Марка Захарова.

Відео їх конфлікту опубліковано на YouTube. Традиційно, випуск був присвячений Україні. Метлев в ефірі заявив, що Москва в усі часи ставила Києву палиці в колеса.

Андрій мітлою Скрін з відео

Як приклад журналіст згадав про те, як РСР захопили області західної України, що викликало озлоблену реакцію місцевих жителів. Також він розповів про лукавство росіян і як приклад навів померлого режисера Захарова.

Артем Шейнин Скрін з відео

"Захаров, коли спалив партквиток, це було ганебно. Людина, яка від КПРС насмокталася так, що аж набрякла", - сказав він.

У відповідь ведучий зазначив, що "топтання на могилах дуже характерно для українських експертів", і вигнав гостя.

"Знаючи, що людину завтра поховають, ви це говорите. Андрій Дмитрович, пішов геть звідси", - заявив Шейнин.

Бійка в студії Скрін з відео

Після цього він підійшов до опонента і почав особисто виштовхувати його з приміщення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телеведучий Андрій Норкин напав на українського політолога Дмитра Суворова під час ефіру програми "Місце зустрічі" на пропагандистському телеканалі "НТВ".

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