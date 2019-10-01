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1 жовтня • оновлено в 22:03
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"Пішов геть звідси": на росТВ топ-пропагандист вигнав українця через Захарова

8.4т Читати матеріал російською

Ведучий пропагандистського російського Першого каналу Артем Шейнин вигнав українського журналіста Андрія Метлева після його висловлювання про покійного режисера Марка Захарова.

Відео їх конфлікту опубліковано на YouTube. Традиційно, випуск був присвячений Україні. Метлев в ефірі заявив, що Москва в усі часи ставила Києву палиці в колеса.

Андрій мітлою

Андрій мітлою

Скрін з відео

Як приклад журналіст згадав про те, як РСР захопили області західної України, що викликало озлоблену реакцію місцевих жителів. Також він розповів про лукавство росіян і як приклад навів померлого режисера Захарова.

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Артем Шейнин

Артем Шейнин

Скрін з відео

"Захаров, коли спалив партквиток, це було ганебно. Людина, яка від КПРС насмокталася так, що аж набрякла", - сказав він.

У відповідь ведучий зазначив, що "топтання на могилах дуже характерно для українських експертів", і вигнав гостя.

"Знаючи, що людину завтра поховають, ви це говорите. Андрій Дмитрович, пішов геть звідси", - заявив Шейнин.

Бійка в студії

Бійка в студії

Скрін з відео

Після цього він підійшов до опонента і почав особисто виштовхувати його з приміщення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телеведучий Андрій Норкин напав на українського політолога Дмитра Суворова під час ефіру програми "Місце зустрічі" на пропагандистському телеканалі "НТВ".

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Особа
Артьом Шейнін
Місце
Росія
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
о мертвых либо хорошее - либо ничего .., правильно сделал , что выгнал , нужно было еще леща подвесить , на дорожку ...
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Магась Серега
Магась Серега
украинский журналист в России? и ФСБ его еще не расстреляло?
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
также и Шейнин со временем будет жечь партбилет "едироссии" и рассказывать как он любит украинцев,и ненавидит путлера... Продажные скоты.
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