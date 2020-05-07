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7 травня • оновлено в 23:30
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Пишногруда зірка з РФ захопила зовнішністю без макіяжу

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Російська співачка Анна Семенович показала, як виглядає без макіяжу і проводить карантин на дачі.

Ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пишногруда зірка з РФ захопила зовнішністю без макіяжу

На відео Семенович фарбувала волосся своїй мамі.

"Пофарбуємо, причешемо, нагодуємо. Головне – це гарний настрій, клієнт завжди правий. Запис відкритий, не дорого", – підписала ролик артистка.

"Класна! Чарівна, позитивна, просто супер красуня", "Анно, ви дуже красива і позитивна, завжди приємно дивитися", "Така мила, весела дівчинка", "Як добре ти виглядаєш без макіяжу", коментують у мережі.

Пишногруда зірка з РФ захопила зовнішністю без макіяжу
Пишногруда зірка з РФ захопила зовнішністю без макіяжу
Пишногруда зірка з РФ захопила зовнішністю без макіяжу
Пишногруда зірка з РФ захопила зовнішністю без макіяжу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережу потрапили нові фото Анни Семенович, на яких у зірки проглядається потрійне підборіддя, а також живіт.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анна Семенович
Місце
Росія
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Обычное кaцaпcкoe cтpaxoпeздищe. укладывается в стандартную характеристику кaцaпoк - страшная, но безотказная
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