Пишногруда зірка з РФ захопила зовнішністю без макіяжу

Російська співачка Анна Семенович показала, як виглядає без макіяжу і проводить карантин на дачі.

Ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На відео Семенович фарбувала волосся своїй мамі.

"Пофарбуємо, причешемо, нагодуємо. Головне – це гарний настрій, клієнт завжди правий. Запис відкритий, не дорого", – підписала ролик артистка.

"Класна! Чарівна, позитивна, просто супер красуня", "Анно, ви дуже красива і позитивна, завжди приємно дивитися", "Така мила, весела дівчинка", "Як добре ти виглядаєш без макіяжу", – коментують у мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережу потрапили нові фото Анни Семенович, на яких у зірки проглядається потрійне підборіддя, а також живіт.

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