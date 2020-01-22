Підопічна Дана Балана на "Голосі країни" загриміла в "Миротворець"

Ексвокалістка російського гурту "Ленінград" Василіса Старшова, яка виступила на шоу "Голос країни-10" і стала учасницею команди Дана Балана, потрапила в базу організації "Миротворець".

Згідно з даними на сайті, артистку внесли туди, бо вона у серпні 2016 року незаконно проникла в анексований Крим із метою участі у фестивалі "Золота балка" в місті Балаклава.

Василиса Старшова Скріншот із відео

"Повідомляємо, що наразі в Україні перебуває порушниця державного кордону України громадянка країни-агресорки Старшова Василіса Олексіївна. Вона у серпні 2016 року для участі у фестивалі "Золота балка" в місті Балаклава незаконно проникла в захоплений російськими окупантами український Крим. Наразі порушниця державного кордону України перебуває у Києві. Інформацією про її точне місцеперебування володіють організатори шоу "Голос країни", – йдеться у повідомленні на сайті.

Фото: myrotvorets.center

Фото: myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка та суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василісу Старшову.

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