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22 січня • оновлено в 13:31
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Підопічна Дана Балана на "Голосі країни" загриміла в "Миротворець"

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Ексвокалістка російського гурту "Ленінград" Василіса Старшова, яка виступила на шоу "Голос країни-10" і стала учасницею команди Дана Балана, потрапила в базу організації "Миротворець".

Згідно з даними на сайті, артистку внесли туди, бо вона у серпні 2016 року незаконно проникла в анексований Крим із метою участі у фестивалі "Золота балка" в місті Балаклава.

Василиса Старшова

Василиса Старшова

Скріншот із відео

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"Повідомляємо, що наразі в Україні перебуває порушниця державного кордону України громадянка країни-агресорки Старшова Василіса Олексіївна. Вона у серпні 2016 року для участі у фестивалі "Золота балка" в місті Балаклава незаконно проникла в захоплений російськими окупантами український Крим. Наразі порушниця державного кордону України перебуває у Києві. Інформацією про її точне місцеперебування володіють організатори шоу "Голос країни", – йдеться у повідомленні на сайті.

Підопічна Дана Балана на "Голосі країни" загриміла в "Миротворець"

Фото: myrotvorets.center

Підопічна Дана Балана на "Голосі країни" загриміла в "Миротворець"

Фото: myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка та суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василісу Старшову.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Дан Балан
Місце
Україна
Теги
сайт Миротворець Голос країни-10
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Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
В 2016 это вместе со Скутером . "проникла" в Крым?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да уж, стареет Тина, стареет. И проигрывать с достоинством не умеет. Сначала к Лабоде цеплялась, теперь к протеже Дан Балана. А Миротворец, ну так скоро весь мир там будет, окромя вашего стада.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"проникла" ггггг. Пукотворец вонючий никого не пугает!
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