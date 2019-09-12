"Підігнали бомбу!" O.Torvald "роздяг" красуню з YUKO у новому кліпі

Гурт O.Torvald випустив новий кліп на пісню "Роздягни мене" з учасницею гурту YUKO – Юлею Юріною.

Відео з'явилося на YouTube O.Torvald. Кліп знімався два дні, а для досягнення потрібного ефекту були пофарбовані одяг, музичні інструменти, волосся і обличчя.

"Ми довго не могли визначитися з режисером для цього кліпу, адже хотілося спробувати щось кардинально відмінне від наших звичних образів, а потім я згадав про Дельту. У нього дуже нетиповий погляд на речі, і він представник нового покоління", – сказав фронтмен гурту Женя Галич.

"З Дельтою Артуром було цікаво і комфортно працювати. Нові ідеї народжувалися буквально на знімальному майданчику. Однак один головний висновок для себе я зробила після зйомок: більше ніколи в житті не погоджуся лити на себе неонову фарбу, якщо не буду впевнена, що вона добре змивається. Якщо добре пошукати, то досі можна знайти її залишки у моєму волоссі", – пояснила Юріна.

Кліп викликав жваву реакцію в мережі. У коментарях написали про те, що кліп вийшов палким, а експеримент вдався. Втім, дехто висловив жаль, що Галич так і не роздяг Юріну до кінця.

"Експеримент вдався!", "Підігнали бомбу", "Ви просто нереальні. Шкода що в коментах не можна передати ті почуття, які викликав кліп", "Прям добре, Жека після річної перерви радує щомісяця... Так тримати. Недарма чекали рік", – написали у коментарях.

Зазначимо, що Галич і Юріна вже презентували цю пісню минулого літа на Atlas Weekend. Тоді їхній виступ закінчився пристрасним поцілунком просто на сцені.

Як раніше писав OBOZREVATEL, після мовчання, що тривало рік, український рок-гурт O.TORVALD випустив два відеокліпи в один день – "Два Нуль Один Вісім" і "Назовні". Вони пов'язані однією сюжетною лінією і присвячені дуже важкому періоду в житті гурту та її соліста Жені Галича.

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