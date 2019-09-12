Головна Новини
12 вересня • оновлено в 14:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Підігнали бомбу!" O.Torvald "роздяг" красуню з YUKO у новому кліпі

2.7т Читати матеріал російською

Гурт O.Torvald випустив новий кліп на пісню "Роздягни мене" з учасницею гурту YUKO – Юлею Юріною.

Відео з'явилося на YouTube O.Torvald. Кліп знімався два дні, а для досягнення потрібного ефекту були пофарбовані одяг, музичні інструменти, волосся і обличчя.

"Ми довго не могли визначитися з режисером для цього кліпу, адже хотілося спробувати щось кардинально відмінне від наших звичних образів, а потім я згадав про Дельту. У нього дуже нетиповий погляд на речі, і він представник нового покоління", – сказав фронтмен гурту Женя Галич.

Новини
Мережу вразило вірусне відео з новою учасницею O.Torvald
"Підігнали бомбу!" O.Torvald "роздяг" красуню з YUKO у новому кліпі
"Підігнали бомбу!" O.Torvald "роздяг" красуню з YUKO у новому кліпі

"З Дельтою Артуром було цікаво і комфортно працювати. Нові ідеї народжувалися буквально на знімальному майданчику. Однак один головний висновок для себе я зробила після зйомок: більше ніколи в житті не погоджуся лити на себе неонову фарбу, якщо не буду впевнена, що вона добре змивається. Якщо добре пошукати, то досі можна знайти її залишки у моєму волоссі", – пояснила Юріна.

Кліп викликав жваву реакцію в мережі. У коментарях написали про те, що кліп вийшов палким, а експеримент вдався. Втім, дехто висловив жаль, що Галич так і не роздяг Юріну до кінця.

"Експеримент вдався!", "Підігнали бомбу", "Ви просто нереальні. Шкода що в коментах не можна передати ті почуття, які викликав кліп", "Прям добре, Жека після річної перерви радує щомісяця... Так тримати. Недарма чекали рік", – написали у коментарях.

"Підігнали бомбу!" O.Torvald "роздяг" красуню з YUKO у новому кліпі
"Підігнали бомбу!" O.Torvald "роздяг" красуню з YUKO у новому кліпі

Зазначимо, що Галич і Юріна вже презентували цю пісню минулого літа на Atlas Weekend. Тоді їхній виступ закінчився пристрасним поцілунком просто на сцені.

"Підігнали бомбу!" O.Torvald "роздяг" красуню з YUKO у новому кліпі

Як раніше писав OBOZREVATEL, після мовчання, що тривало рік, український рок-гурт O.TORVALD випустив два відеокліпи в один день – "Два Нуль Один Вісім" і "Назовні". Вони пов'язані однією сюжетною лінією і присвячені дуже важкому періоду в житті гурту та її соліста Жені Галича.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Євген Галич O.Torvald Yuko
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Иван
Сидоров Иван
Лютый пиз**ц
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel