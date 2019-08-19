"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували шанувальники через нове відео.
На ньому зірка показала, як розспівується перед виступом в гримерці. Відповідний ролик Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Серпень", — лаконічно підписала публікацію зірка.
Світлана Лобода
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальників не вразило відео з Лободою. Деякі написали, що співачка "підчепила зіркову хворобу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лободу розгромили в мережі за виступи на російських каналах.
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