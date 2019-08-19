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"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео

1.4т Читати матеріал російською

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували шанувальники через нове відео.

На ньому зірка показала, як розспівується перед виступом в гримерці. Відповідний ролик Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Серпень", — лаконічно підписала публікацію зірка.

"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео

Світлана Лобода

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальників не вразило відео з Лободою. Деякі написали, що співачка "підчепила зіркову хворобу".

"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео
"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео
"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео
"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео
"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео
"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео

August 🤷♀️🤦♀️

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лободу розгромили в мережі за виступи на російських каналах.

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Світлана Лобода
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