"Підчепила зіркову хворобу!" Лобода розлютила мережу пафосним відео

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували шанувальники через нове відео.

На ньому зірка показала, як розспівується перед виступом в гримерці. Відповідний ролик Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Серпень", — лаконічно підписала публікацію зірка.

Світлана Лобода Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальників не вразило відео з Лободою. Деякі написали, що співачка "підчепила зіркову хворобу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лободу розгромили в мережі за виступи на російських каналах.

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