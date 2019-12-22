"Перетворюють життя на спектакль": в Росії "збудилися" через Пугачову на "Блакитному вогнику"

Відмова примадонни Алли Пугачової зніматися в російському "Блакитному вогнику" стала причиною для жвавого обговорення.
Так, член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян в коментарі "Дни.ру" заявив, що це спланований хід, а також порівняв із Олімпійськими іграми.
Алла Пугачова - Блакитний вогник
Кадр з відео / Helen MY
"То Алла Пугачова образиться і згодом піде, то Софія Ротару спочатку відмовиться, а потім повернеться, то Ольга Бузова в них засвітиться", – заявив він.
Алла Пугачова відмовилася від "Блакитного вогника"
instagram / alla_orfey
За словами Манукяна, в житті зірки поводяться, як і всі, тільки мають великі фінансові можливості.
"Це все маскарад, спектакль, де вони грають. І в такий же спектакль вони нібито перетворюють своє життя. Інакше б не було цих численних постів в "Інстаграм", в яких вони підігрівають інтерес до себе", – додав Манукян.
Алла Пугачова
instagram / alla_orfey
Тим часом, продюсер Максим Фадєєв заявив, що "Блакитний вогник" стало неможливо дивитися. На його думку, Пугачова прийняла розумне рішення, о мала зробити вже давно: "Молодець. Нарешті у неї вистачило на це розуму".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що замість Пугачової в новорічному шоу знялася Софія Ротару. Артистки все життя суперничали.
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