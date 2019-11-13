Перетворюється на звалище: з'явилося фото покинутої могили легенди кіно з СРСР

Могила легендарного актора з СРСР Георгія Віцина в Москві почала перетворюватися на звалище.

Про це Nation News розповів продюсер Андрій Загорський. За його словами, керівництво Ваганьковського кладовища, де спочиває актор, вже рік розшукує його родичів. Для цього біля надгробного каменю навіть встановили табличку з відповідним текстом.

Могила Георгія Віцина на Ваганьковському кладовищі Nation News

Як виявилося, на могилу актора звалюють квіти з інших поховань, через що вона стала нагадувати звалище.

Також вдалося з'ясувати, що керівництво Ваганьковського кладовища приховує інформацію про місце поховання актора. Адміністрація на питання щодо розташування могили лише відмовчується.

Могила Георгія Віцина на Ваганьковському кладовищі Nation News

Однак, коли журналістам все-таки вдалося знайти відповідний надгробок, вони зазначили, що там практично не було жодної свіжої квітки, тільки штучні. Крім того, з огляду на могилу, помітно, що її вже дуже давно не відвідував ніхто з близьких.

Георгій Віцин кадр з фільму

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