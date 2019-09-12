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12 вересня • оновлено в 14:43
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"Пересів в інвалідне крісло": зірка "Поле Чудес" отримав серйозну травму

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Ведучий "Поле чудес" Леонід Якубович повернувся з відпочинку в Чорногорії в інвалідному кріслі. Чоловік пошкодив коліно в басейні.

Незважаючи на травму, він продовжує готуватися до зйомок програми, пише Super.

"Пересів в інвалідне крісло": зірка "Поле Чудес" отримав серйозну травму
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"Він відпочивав у Чорногорії, плавав у басейні й, коли піднімався, вдарився коліном. Була підозра на перелом, коліно розпухло, тому пересів на інвалідний візок. Московські лікарі перелом не підтвердили, тільки сильний удар. Зараз Леонід Аркадійович лікує коліно і готується до зйомок "Поля чудес", — заявив представник телеведучого.

Леонід Якубович змушений пересуватися в інвалідному кріслі. Після відпочинку в Чорногорії зірка капітал-шоу "Поле чудес" опинився в інвалідному візку. Цивільний журналіст Super випадково помітив 74-річного Леоніда Аркадійовича разом з дружиною в аеропорту міста Тіват. Помічник телеведучого розповів, в якому стані знаходиться зірка Першого каналу. ⠀ "Він відпочивав в Чорногорії, плавав в басейні і, коли піднімався, вдарився коліном. Була підозра на перелом, коліно розпухло, тому пересів на інвалідний візок. Московські лікарі перелом не підтвердили, тільки сильний удар. Зараз Леонід Аркадійович лікує коліно і готується до зйомок "Поля чудес", - поділився з Super представник телеведучого. # леонідякубовіч

Публікація від SUPER (@ super.ru)

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна в Росії актриса, яка зіграла головну роль у серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасія Заворотнюк після чуток про рак шокувала змінами в зовнішньому вигляді.

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Особа
Леонід Якубович
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70rus xxx
70rus xxx
Это в раздел главных новостей.Как же,у Лени коленка вава.
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