"Пересів в інвалідне крісло": зірка "Поле Чудес" отримав серйозну травму

Ведучий "Поле чудес" Леонід Якубович повернувся з відпочинку в Чорногорії в інвалідному кріслі. Чоловік пошкодив коліно в басейні.

Незважаючи на травму, він продовжує готуватися до зйомок програми, пише Super.

"Він відпочивав у Чорногорії, плавав у басейні й, коли піднімався, вдарився коліном. Була підозра на перелом, коліно розпухло, тому пересів на інвалідний візок. Московські лікарі перелом не підтвердили, тільки сильний удар. Зараз Леонід Аркадійович лікує коліно і готується до зйомок "Поля чудес", — заявив представник телеведучого.

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