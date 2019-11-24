Фіналістка "Танців з зірками" Різатдінова: хто вона і як боролася в шоу

Українська гімнастка Анна Різатдінова разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим програла у фіналі шоу "Танці з зірками".

Хто вона така, чому розлучилася з депутатом-втікачем Олександром Онищенком і який шлях пройшла в шоу, розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Танці з зірками"

instagram.com/anna_rizatdinova

За словами Анни, участь у проекті "Танці з зірками" стала для неї великою подією і дозволила почати життя з чистого аркуша. "У мене три моменти, які перевернули моє життя: це Олімпійські ігри, народження дитини і Танці з зірками", – зізналася вона.

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За час своєї участі в шоу Анна Різатдінова та її партнер танцівник Олександр Прохоров стали фаворитами проекту – вони кілька разів отримували найвищі оцінки від суддів журі.

На одному з виступів не обійшлося без неприємностей: після складного балетного номера в десятому випуску шоу Анна Різатдінова втратила свідомість у прямому ефірі.

Пізніше гімнастка розповіла, що ефір і підготовка до нього були дуже складними, адже їй всього за тиждень довелося встати на пуанти.

А перед другим ефіром шоу "Танців з зірками" Анна Різатдінова здобула складну травму, але незважаючи на це все ж виконала танець і "запалила" паркет шоу. Разом з Олександром Прохоровим Анна Різатдінова станцювала фристайл і присвятила номер своєму кумирові – Мадонні.

instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Різатдінова: чемпіонка світу

Анна Різатдінова – українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016), чемпіонка світу у вправі з обручем (2013), багаторазовий призер чемпіонатів світу, Європи та літніх Універсіад.

instagram.com/anna_rizatdinova

Анні 26 років, вона народилася в 16 липня 1993 в Криму. Кар'єрою на високому рівні Різатдінова почала займатися близько 10 років тому, і з тих пір за свої досягнення встигла отримати дві державні нагороди: ордени княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів.

instagram.com/anna_rizatdinova

Зріст Анни – 173 сантиметри, вага – близько 50-ти кілограмів.

Розлучення з Онищенко

Як відомо, дівчина була одружена з українським депутатом-втікачем Олександром Онищенком, але нещодавно розлучилася з ним. У екс-подружжя є спільна дитина, і, за словами Анни Різатдінової, це єдине, що їх пов'язує тепер.

Гімнастка якось зізналася в шоу "Танці з зірками", що Онищенко замкнув її в "золотій клітці", бажаючи, щоб вона прала і готувала йому вдома, в той час як вона сама досягла всіх своїх успіхів у спортивній кар'єрі і не хотіла зупинятися.

"Мені прикро, що преса пов'язує мене з Онищенком. Я всього досягла сама. Я вважаю недоречним пов'язувати. Олександр – батько моєї дитини. Ми не разом. Людина мене закрила. Я не готова сидіти вдома, прасувати, готувати", – сказала вона .

instagram.com/anna_rizatdinova

Сам Онищенко пізніше прокоментував ці слова гімнастки журналістам: за його словами, "складно когось закрити, якщо ти один в будинку" і "закривати просто немає кого".

Всі подробиці про битву зірок в фіналі шоу читайте в окремому матеріалі OBOZREVATEL.

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