Павло Дуров святкує день народження: як він виглядав до пластики

Творець соціальної мережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram Павло Дуров в четвер, 10 жовтня, святкує свій день народження.

Так, чоловікові виповнюється 35 років. За останні тринадцять років він став не тільки найкращим молодим підприємцем і розробником популярних проєктів. Дуров зайняв місце в рейтингу найбагатших людей Росії і сильно змінився зовні. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як він виглядав до пластики.

Павло Дуров Фото з Instagram

За дитячими та студентськими фотографіями Павла можна не впізнати, в порівнянні з тим, яким його знають в інтернеті зараз.

Павло Дуров в дитинстві Фото з Instagram

Павло Дуров в молодості Фото: uznayvse.ru

Павло Дуров до пластики Фото: uznayvse.ru

Після того, як Дуров закінчив університет у 2006 року, і з моменту створення соціальної мережі "ВКонтакте" він почав кардинально себе змінювати. Насамперед Павло приступив до лікування волосся на голові. Він явно страждав облисінням і, можливо, зараз вже був без волосся, якби не почав добре заробляти. Однак складно сказати, вдавався розробник до пересадки волосся чи було комплексне лікування. Але, однозначно, його шевелюра стала густішою.

Павло Дуров Фото: shining-stars.ru

Павло Дуров Фото: shining-stars.ru

Павло Дуров Фото: shining-stars.ru

Також Дуров, швидше за все, вдавався до отопластики або пластики вух, щоб вони не були такими відстовбурченими, як в його ранні роки.

Павло Дуров Фото: shining-stars.ru

Павло Дуров Фото: shining-stars.ru

Павло Дуров до і після пластики Фото: uznayvse.ru

Крім того, посмішка найвідомішого програміста Росії стала набагато яскравішою, а зуби рівнішими. Можливо, йому поставили вініри.

Павло Дуров до і після пластики Фото: shining-stars.ru

Варто зазначити, що Дуров зараз може похвалитися і відмінним тілом. Він дотримується здорового способу життя: підтримує свою форму походами в спортзал і зовсім не їсть м'ясо.

Павло Дуров Фото з Instagram

Павло Дуров Фото з Instagram

Павло Дуров Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Дуров вирішив очистити свій організм і відмовитися від їжі — весь червень цього року чоловік пив тільки воду.

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