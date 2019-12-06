Головна Новини
6 грудня • оновлено в 10:50
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Не плюй в колодязь, з якого п'єш": Паулс розлютив росіян висловлюванням про їхню нав'язливість

2.8т
Читати матеріал російською

Легендарний латвійський композитор Раймонд Паулс назвав російську публіку нав'язливою, чим розлютив її.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Apollo. "Наші люди не такі нав'язливі, як в Росії, там зовсім інша атмосфера. Я виходив після концерту з Аллою Пугачовою та бачив, що відбувається з цими людьми. Так, у нас теж підходять, дарують квіти, але це так сердечно і ненав'язливо", — зазначив музикант.

Раймонд Паулс

Раймонд Паулс

Фото: video.rus.tvnet.lv

Новини
Галкін "розніс" цензуру в Росії: шоумену спрогнозували проблеми

Водночас Паулс визнав, що популярність йому принесла саме Росія: "Якщо на Домській площі (в Ризі. — Ред.) Буде проходити узбецька або казахська делегація, я виразно почую своє ім'я".

Раймонд Паулс

Раймонд Паулс

Фото: rubaltic.ru

Зазначимо, що користувачів Twitter подібне порівняння обурило. Народ не стерпів і досить різко висловився на адресу музиканта, пригадавши йому, що "якби не Росія, то його б ніхто не знав".

"Не плюй в колодязь, з якого п'єш": Паулс розлютив росіян висловлюванням про їхню нав'язливість
"Не плюй в колодязь, з якого п'єш": Паулс розлютив росіян висловлюванням про їхню нав'язливість
"Не плюй в колодязь, з якого п'єш": Паулс розлютив росіян висловлюванням про їхню нав'язливість
"Не плюй в колодязь, з якого п'єш": Паулс розлютив росіян висловлюванням про їхню нав'язливість
"Не плюй в колодязь, з якого п'єш": Паулс розлютив росіян висловлюванням про їхню нав'язливість

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Раймонд Паулс заявив, що підтримує вибір співачки Лайми Вайкуле не відвідувати анексований Росією Крим.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Раймонд Паулс
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
8
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Gordon Yury
Gordon Yury
Своей популярностью Паулс обязан почившему в бозе совку, а уж никак не московии!!! Так что, сдуйдесь московиты от своей значимости - вы никто в этом мире и звать вас никак..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
На раисе так всегда.убогое население
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Луговской Николай
Луговской Николай
Да... Он не знал с кем связался! Если ему хочется быть обоSраным с ног до головы,напиши какую нибудь истину о России,и ты получишь искомое!!! Не было бы Раймонда Паулса и,Пугачевой не было бы! Вы,коментаторы хреновые,забыли историю взлета Пугачевой. Это его "Арлекино" открыло путь в артистическую жизнь Пугачевой. Сошлись два таланта и,получилась история двух достойных людей,и не надо их сейчас унижать своим хамством! Воздайте им должное уважение,и вы,сами себя уважать будете!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги