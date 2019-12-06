"Не плюй в колодязь, з якого п'єш": Паулс розлютив росіян висловлюванням про їхню нав'язливість

Легендарний латвійський композитор Раймонд Паулс назвав російську публіку нав'язливою, чим розлютив її.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Apollo. "Наші люди не такі нав'язливі, як в Росії, там зовсім інша атмосфера. Я виходив після концерту з Аллою Пугачовою та бачив, що відбувається з цими людьми. Так, у нас теж підходять, дарують квіти, але це так сердечно і ненав'язливо", — зазначив музикант.

Раймонд Паулс Фото: video.rus.tvnet.lv

Водночас Паулс визнав, що популярність йому принесла саме Росія: "Якщо на Домській площі (в Ризі. — Ред.) Буде проходити узбецька або казахська делегація, я виразно почую своє ім'я".

Раймонд Паулс Фото: rubaltic.ru

Зазначимо, що користувачів Twitter подібне порівняння обурило. Народ не стерпів і досить різко висловився на адресу музиканта, пригадавши йому, що "якби не Росія, то його б ніхто не знав".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Раймонд Паулс заявив, що підтримує вибір співачки Лайми Вайкуле не відвідувати анексований Росією Крим.

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