Панін розкрив правду про скандальні відео з собакою та ногою

Одіозний російський актор Олексій Панін розкрив подробиці свого інтимного життя. Зокрема, він розповів правду про скандальні відео зі своєю участю.

В інтерв'ю Дмитру Гордону він заявив, що ролик, в якому він нібито займається сексом з собакою, є неправдою (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот із відео

"Це відео з'явилося в той час, коли я судився за свою дитину. Там тіло не моє, а голова моя. У мене багато татуювань. Було змонтовано так, що там навіть татуювань немає. Це спеціально зробили в той момент, коли рішення суду мало прозвучати", – прокоментував скандальний ролик Панін.

Скріншот із відео

Гордон також уточнив, чи є справжнім ще одне скандальне відео.

"Що це за відео, на якому ти в гінекологічному кріслі і дівчина засовує в тебе ноги? Я не можу не запитати про це. Це теж не ти?", – запитав ведучий.

Скріншот із відео

"Мені тобі серйозно відповідати? Це я. Ми збоченці, ми любимо тра*атися. І ноги мені в д*пу теж засовують. Ми не викладали. Все зламане, я нічого ніколи в житті не викладав. Ти мені більше руки не подаси? Нам всім це подобається і дівчатам теж", – відповів Пнаін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу у пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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