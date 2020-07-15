Телеведуча Марічка Падалко прокоментувала інцидент у прямому ефірі ТСН, під час якого у неї випав передній зуб.

В Instagram Падалко розповіла, що зуб їй випадково вибила дочка більше 10 років тому і лише недавно ведуча зважилася повноцінно вирішити проблему.

"Просто саме зараз я вирішила виправити неприємність, яка сталася понад 10 років тому. У мене в спальні стояв металевий будильник, який одного разу зацікавив мою маленьку дочку. Вона схопила його і почала розмахувати навколо сплячої мами. І тільки я позіхнула, як маленька ручка відбила мені половину зуба.

Зараз я зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкушувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося", – розповіла Падалко.

Ведуча додала, що багато глядачів звернули увагу на цей інцидент, але після завершення випуску новин вона отримала багато коментарів на підтримку.

"У будь-якій ситуації зберігаємо спокій", – додала вона.

Марічка Падалко. Фото – instagram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у сім'ї телеведучої новин на 1+1 Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва трапилася трагедія. Телезірка втратила рідну людину.