Отруєного Алібасова вивезуть з Москви

Отруєний засобом "Крот" російський продюсер Барі Алібасов відчуває себе набагато краще, але його вивезуть з Москви.

Про це розповів його син в коментарі НТВ.

За словами сина, Алібасов багато спить, загроза життю минула і обстеження показало позитивні результати.

Барі Алібасов і його син Фото: Lshot

Барі Алібасов і його син Фото: Lshot

"У понеділок буде контрольна гастроскопія. Струп зійшов практично з усіх опіків, які займали десь 20% поверхні шлунка, зараз же залишилися тільки дві маленькі цяточки, які до понеділка зійдуть. Якщо під ними нічого немає, то до понеділка лікарі будуть декларувати, що ніякої небезпеки для життя немає, і батька переведуть у звичайну палату. Або, може, ми його додому заберемо", - повідомив Алібасов-молодший.

Він також повідомив, що продюсера точно вивезуть на реабілітацію з Москви. Сім'я вибирає між Німеччиною і Казахстаном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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