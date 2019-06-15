Отруєного Алібасова вивезуть з Москви

Отруєний засобом "Крот" російський продюсер Барі Алібасов відчуває себе набагато краще, але його вивезуть з Москви.
Про це розповів його син в коментарі НТВ.
За словами сина, Алібасов багато спить, загроза життю минула і обстеження показало позитивні результати.
Барі Алібасов і його син
Фото: Lshot
Барі Алібасов і його син
Фото: Lshot
"У понеділок буде контрольна гастроскопія. Струп зійшов практично з усіх опіків, які займали десь 20% поверхні шлунка, зараз же залишилися тільки дві маленькі цяточки, які до понеділка зійдуть. Якщо під ними нічого немає, то до понеділка лікарі будуть декларувати, що ніякої небезпеки для життя немає, і батька переведуть у звичайну палату. Або, може, ми його додому заберемо", - повідомив Алібасов-молодший.
Він також повідомив, що продюсера точно вивезуть на реабілітацію з Москви. Сім'я вибирає між Німеччиною і Казахстаном.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Алібасов отруївся "Кротом" 4 червня. Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.
5 червня ЗМІ поширили інформацію, що він помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше з'явилося спростування.
Згодом повідомили, що в Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча, однак син спростував дані, уточнивши, що травма дійсно може призвести до смерті.
Він також додав, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Алібасова ввели у стан медикаментозного сну, з якого він вийшов 11 червня.
Сім'я збирається подавати позов до суду на виробника "Крота".
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