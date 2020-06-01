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1 червня • оновлено в 16:50
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Отримала травму: Бузова розповів про напад на концерті

1.6т
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Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова розповіла про те, що на неї напав невідомий чоловік і покалічив її.

Недоброзичливець розбив артистці губу на одному з її концертів, пише "Московський комсомолець".

Отримала травму: Бузова розповів про напад на концерті
"Вийшла на сцену, а на мене напав чоловік. У мене була розбита губа", - сказала Бузова.

За її словами, подібні події були нерідкі: люди намагалися забиратися на сцену. Бузова повідомила, що тоді прийняла рішення найняти трьох охоронців.

Отримала травму: Бузова розповів про напад на концерті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Бузова відреагувала на вимогу загарбника банку про зустріч з нею.

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Автор
Марія Дідик
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