Остапчук уперше показав нову кохану: як виглядає та що про неї відомо

Український телеведучий Володимир Остапчук вперше показав нову кохану. Нею виявилася 33-річна Христина Горняк, яка працює нотаріусом і керує власною нотаріальною конторою.

Так, перше фото з дівчиною шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Остапчук та Христина Горняк Instagram @vova_ostapchuk

Як розповів Остапчук, з Христиною він познайомився в серпні в Італії.

"Коли всі пристрасті вщухли, я вирішив, що нарешті прийшов час поділитися своїм щастям і познайомити вас з моєю коханою. А ще розповісти вам нашу історію, справжню, з перших вуст. Як багато з вас вже знають, наше перше знайомство сталося ще в кінці серпня, на весіллі в Італії, де я працював ведучим, а Христина була гостею – подружкою нареченої. Згадуючи зараз той день, навіть не розумію, як я відразу не помітив її, не звернув на неї увагу – красиву, шалено талановиту, щиру й дивовижну. Та й вона, зізнатися, на мене теж. Ми поспілкувалися і пропали... на якийсь час", – пише шоумен.

Володимир Остапчук та Христина Горняк viva.ua

"Наступні кілька тижнів для мене були непростими. Я з головою поринув у свої проблеми й підготовку до ефірів "Танців". І все б забулося, і ми більше ніколи б не зустріли один одного, але в моєму житті стався той самий щасливий випадок. Я знову побачив її. І де б ви думали? Правильно, за лаштунками шоу "Танці з зірками". Багато років, займаючись спортивними бальними танцями, вона прийшла підтримати свого знайомого хореографа Ігоря Кузьменка, який брав участь тоді в "Танцях". Тоді вона, ніжно посміхнувшись , підтримала мене добрим словом: "Вова, повірте, все буде добре", – згадує Остапчук.

Володимир Остапчук та Христина Горняк viva.ua

"Саме цю зустріч ми зараз вважаємо початком наших стосунків, саме тоді, між нами проскочила та сама іскра. А потім були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення, наш Париж і... Решту ми зберігаємо для себе. Кріс, дякую, що ти витримала весь цей шквал негативу й домислів. Ти прекрасно знаєш – тебе немає чим дорікнути. Ти мене підтримуєш і надихаєш, любиш і окриляєш. Ми міцно тримаємося за руки й любимо. А це головне", – додав Остапчук.

Нова кохана Володимира Остапчука Христина Горняк Instagram @kristygor

Примітно, що й сама Христина опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, який присвятила Володимиру:

"Колись я прочитала фразу: "Любов – це друге народження"! Зараз я її повноцінно відчуваю, адже після зустрічі з тобою у мене нове життя! Ти – моя турбота, моя опора, мій промінчик сонця! Ти – відповідальний і цілеспрямований! Ти – найкращий чоловік, друг, тато, син і приклад для багатьох! Дякую тобі за кожен наш щасливий день, за кожен момент і посмішку на моєму обличчі! Дякую за всі прочитані мені розповіді вечорами при свічках! Дякую тобі за кохання – твоє , моє та наше!"

Нова кохана Володимира Остапчука Христина Горняк Instagram @kristygor

Нова кохана Володимира Остапчука Христина Горняк Instagram @kristygor

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Нова кохана Володимира Остапчука Христина Горняк Instagram @kristygor

Нова кохана Володимира Остапчука Христина Горняк Instagram @kristygor

Нова кохана Володимира Остапчука Христина Горняк Instagram @kristygor

Нова кохана Володимира Остапчука Христина Горняк Instagram @kristygor

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