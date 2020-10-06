Остапчук розповів, як йому вдалося побороти коронавірус

Український телеведучий Володимир Остапчук, який понад два тижні боровся з коронавірусом, зізнався, що перші п'ять днів хвороби були для нього найважчими. Проте наречена Христина Горняк та поради лікарів допомогли йому одужати.

В інтерв'ю виданню "Факти" шоумен розповів, що перші симптоми COVID-19 з'явилися досить неочікувано. Зранку йому різко стало погано, а після обіду температура тіла зросла до 39,6. У лікарні в Остапчука діагностували двосторонню пневмонію, а наступного дня з'явився задушливий кашель і слабкість.

"Відчуття смаків і запахів зникли на другий день. Відновилося на шостий, але це досить рідкісний випадок. У моєї Христини (жінка перехворіла на коронавірус в легкій формі. –Ред.) відчуття запаху і смаку до сих пір відновлюються", – поділився Остапчук.

Лікарі, окрім великої кількості лікарств, порадили телеведучому перебувати на свіжому повітрі. Тому пара ходила гуляти на свій балкон. Також Володимир виконував вправи для легень – він сидів і надував кульки.

Остапчук зізнався, що після перенесеної хвороби почав більше втомлюватися, до сих пір у нього залишилася і підвищена пітливість. Але, незважаючи на слабкість, телеведучий продовжує працювати над проєктами і готуватися до весілля з Горняк.

"Я вже повернувся до активного ритму життя. За час хвороби у мене накопичилося багато справ. Карантин і коронавірус ще раз допомогли усвідомити і утвердитися в тому, що треба жити тут і зараз, не відкладаючи на потім", – наголосив Остапчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапчук звинуватив творців програми "Світське життя" у брехні, пов`язаній з його дітьми та колишньою дружиною Оленою Войченко.